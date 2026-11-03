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El paraguayo Vallejo no aprovecha la oportunidad de última hora en París

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París, 3 nov (EFE).- El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo no aprovechó la oportunidad de última hora que le ofreció el Masters 1000 de París, donde esta misma mañana se enteró de que entraba en el cuadro principal por la baja del griego Stefanos Tsitsipas.

Pese a que se aferró al partido y forzó tres sets, acabó inclinándose ante el estadounidense Learner Tien, 19 del mundo a sus 20 años, que se impuso por 6-3, 5-7 y 7-5.

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Cuartofinalista en el pasado torneo de Tokio, el paraguayo se había quedado a las puertas de entrar en el cuadro final de París, tras caer en la segunda ronda de la previa contra el italiano Lorenzo Sonego.

Pero la baja de Tsitsipas, aquejado de problemas en el hombro derecho, le dio una opción de última hora que no supo aprovechar. EFE

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