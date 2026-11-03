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El museo arte de Cataluña inicia los trabajos para trasladar las pinturas de Sijena el 17

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha trasladado este martes una propuesta de calendario y de plan de trabajo para el traslado de las pinturas profanas del monasterio de Sijena que contempla el inicio de los trabajos a partir del 17 de noviembre.

Fuentes del MNAC han indicado a EFE que prevén que el traslado finalice a principios de diciembre y que estas obras estén en Sijena la primera semana del próximo mes.

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El Gobierno de Aragón ha reclamado en varias ocasiones a la institución catalana que comunicara la planificación de los trabajos de devolución de las pinturas, tras haber vencido la fecha prevista para el inicio del retorno.

Por su parte, el MNAC ha defendido que el traslado de algunas piezas implica una "gran complejidad" para proteger las obras, incluidas cajas a medida, y que estaban cerrando los detalles con una empresa de transporte.

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Las pinturas profanas son ocho paneles datados en torno al 1200, que no sufrieron el incendio del cenobio en 1936 y que el MNAC aceptó devolver ya porque considera técnicamente viable el traslado. EFE

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