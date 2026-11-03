"Con el corazón roto", el FC Andorra envía condolencias por la muerte de Jesús de Miguel

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Andorra La Vella, 3 nov (EFE).- El FC Andorra acaba de emitir un comunicado oficial en sus redes sociales expresando su dolor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, después de la fuerte entrada que sufrió por parte del portero del club del Principado, Jesús Owono.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la família de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", escribió el FC Andorra, después de conocerse el trágico desenlace.

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El club del Principado, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y también como máximo responsable del equipo técnico, llegó a las cuatro de la madrugada a Barcelona con todos sus integrantes bastante afectados.

Además, el portero Jesús Owono borró sus redes sociales.

La dura entrada llegó en los minutos de prolongación del partido de este lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

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Jesús Owono fue hasta el medio campo a intentar rechazar el balón, pero se llevó por delante con la rodilla hacia delante a Jesús de Miguel, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria.

El club canario informó este martes, a primera hora, de su fallecimiento en el hospital donde quedó internado. EFE

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