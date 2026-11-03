Espana agencias

Comer en la escuela no solo protege al vulnerable, también mejora su rendimiento académico

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Comer en la escuela no solo garantiza una alimentación completa al día al alumnado más vulnerable, sino que también favorece su rendimiento en matemáticas o lectura: "Es más fácil atender en clase cuando no se tiene hambre", señalan los propios estudiantes y el profesorado.

Son testimonios recogidos por la ONG de educación e infancia Educo en su informe 'El espacio comedor también educa. Evidencias y propuestas para un mediodía universal, gratuito y equitativo' y que analiza hasta 45 publicaciones científicas de países de la OCDE.

PUBLICIDAD

Todas ellas coinciden en que la gratuidad universal de los comedores escolares mejora la seguridad alimentaria en familias de rentas bajas, elimina estigmas, influye en sus rendimientos e incluso en los futuros sueldos del alumnado.

Nueve de diez estudios analizados muestran un impacto positivo en los resultados escolares, con mejoras importantes en matemáticas, lectura y lengua: un mayor rendimiento debido a una mayor capacidad de concentración.

PUBLICIDAD

Un estudio en Dinamarca señala que el alumnado que iba al comedor leía más rápido y resolvía correctamente más ejercicios. La mejora era de entre el 11 y el 25 % del progreso esperado en todo un curso escolar.

Unos resultados similares se dieron también en dos centros de secundaria de Londres que implantaron comidas escolares gratuitas para todos. Tanto los estudiantes como el personal educativo relacionaba la comida con más energía, mejor concentración y un comportamiento más positivo después del almuerzo.

El comedor universal y gratuito supone un alivio económico en las familias más desfavorecidas. Un análisis de Corea del Sur señala que el ahorro del comedor se revierte en la educación, en actividades extraescolares y de refuerzo académico.

En Suecia entre 1959 y 1969 se introdujeron comidas escolares gratuitas en sus municipios, con requisitos nutricionales exigentes.

Afectó a más de un millón y medio de personas y quienes recibieron estas comidas durante toda la etapa de Primaria ganaron, de media, un 3 % más a lo largo de su vida laboral.

En España 2,6 millones de estudiantes usan el comedor pero 1,2 millones de menores vulnerables quedan fuera de las ayudas. En 2025, el 5,6 % de los menores de 18 años vivía en hogares que no podían permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Por otra parte, solo el 18,4 % de centros públicos de secundaria cuentan con un comedor.

El comedor universal reduce las experiencias negativas y el estigma que viven algunos niños y niñas por recibir ayudas o becas para poder comer.

La directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó, incide en que el comedor no es únicamente un espacio donde se distribuyen alimentos: es un espacio social en el que las normas, la organización y la participación pueden influir en cómo se construyen las relaciones.

Por ello urge aprobar una hoja de ruta de universalización de los comedores, con fases, calendario y presupuestos y mientras no se alcance poder garantizar el acceso gratuito de toda la infancia que vive en riesgo de pobreza o exclusión.

"Que el 100 % de los niños en situación de vulnerabilidad tengan asegurada la totalidad de la beca comedor", señala al tiempo que pide que los comedores escolares estén operativos durante todo el año y no solo en periodo lectivo.

Educo añade que la concesión de la beca comedor debe ser directa y automática, sin necesidad de solicitud.

No vale cualquier comedor escolar, señala Educo.

Cuando el alumnado tiene menos de una hora para comer se generan largas colas y situaciones de agobio en vez de un bienestar compartido.

La disposición de las mesas y las sillas es importante para que los estudiantes puedan hablar entre ellos. En algunos centros las características del comedor dificultan que los adultos puedan ayudar a los más pequeños a usar los cubiertos o a manipular algunos alimentos.

"Los comedores universales y gratuitos tienen un impacto en el bienestar de los niños y niñas y eso pasa porque se escuche su voz y se tengan en cuenta sus propuestas, sobre los espacios -para que estén más insoronizados- o sobre la calidad de la comida", señala Todó.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

El empresario gallego encabeza el listado de Forbes por duodécimo año consecutivo, mientras las 100 grandes fortunas del país alcanzan un patrimonio conjunto récord de 300.530 millones, con un incremento del 16,1%

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

La emblemática chocolatería madrileña fundada en 1894 prepara su llegada a la capital hispalense para el mes de diciembre

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: formado en el CD Leganés y padre de una niña de un año

El jugador madrileño ha fallecido este martes a las 8 de la mañana tras la temible entrada del portero del FC Andorra

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: formado en el CD Leganés y padre de una niña de un año

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Según ha podido saber ‘Infobae’, ambos no viajarán al encuentro, al igual que Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. El presidente argentino sí que ha confirmado su presencia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono