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Carlos Cabezas: España ha sufrido un cambio generacional muy importante, hay que confiar

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Rafael Peña

Ceuta, 3 nov (EFE).- El exjugador Carlos Cabezas, campeón del mundo con España en Japón (2006), ha reconocido que España ha sufrido un "cambio generacional muy importante" en el baloncesto nacional, pero ha mostrado su "confianza" en que la selección volverá a estar entre los mejores.

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En una entrevista con EFE en Ceuta, donde participó en un partido amistoso con el Unicaja Master y el CB Fénix de Ceuta, Carlos Eduardo Cabezas (Málaga, 1980) ha resaltado que "en las próximas ventanas se juega la clasificación para el Mundial: ojalá sea así porque empezamos muy bien pero en la última no nos fue bien", dijo.

El cambio también ha afectado a jugadores que eran referencia.

"Siguen los hermanos Juancho y Willy Hernangómez, está Hugo González y otros jóvenes que necesitan su tiempo y su momento de madurez como Mario Saint-Supérey o Aday Mara, que es muy interesante a corto plazo, y volverá a ser una selección referente en poco tiempo", comentó.

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El base malagueño, que disputó 20 temporadas como profesional donde fue campeón del mundo en Japón (2006), oro en el Eurobasket de Polonia (2009) y plata en el Eurobasket en España (2007), ha expresado su confianza en "Chus Mateo, en la Federación y en los jugadores, que tienen muchas ganas y también hay una juventud pisando fuerte".

La liga española la ve "muy competitiva", cada año "hay nuevos jugadores y nuevos proyectos, se impone mucho la forma física y es muy importante para el baloncesto español y para el deporte en general que haya varios equipos como Baskonia, Valencia Basket o Unicaja que aspiran al título, no sólo Real Madrid y FC Barcelona que son los poderosos, lo que provoca muchas sorpresas porque la liga es muy igualada".

Del Unicaja ha opinado que está "en una etapa de muchos cambios con Txus Vidorreta después de una era fantástica con Ibón Navarro y lograr siete títulos en cuatro temporadas, por lo que el equipo está en reconstrucción y ya ha dejado cosas positivas para el futuro".

En este sentido, ha valorado los partidos de los malagueños ante el Real Madrid y el FC Barcelona.

"La liga acaba de arrancar, este domingo nos faltó muy poco para derrotar al Barcelona (89-92) y se le compitió al Madrid en su pista, es decir, hay que tener paciencia", consideró.

En agosto de 2021, con 41 años, anunció su retirada del baloncesto profesional en las filas del Club Nacional de Football de Montevideo, con el que jugó en la Liga Uruguaya de Basketball desde 2019.

"Cuesta mucho dar el paso de retirarte pero lo hice con una carrera plena y con un sueño de lo que he conseguido a lo largo de mi trayectoria", ha dicho a EFE.

El exjugador del CB Málaga, Fuenlabrada, Basket Zaragoza o Real Betis, entre otros clubes, no disimula que echa de menos el deporte: "Soy embajador del Unicaja junto con Berni Rodríguez, compañero de muchas batallas, y disfruto ahora de esta etapa pero sí añoras el deporte que siempre has amado", indicó.

Ha lamentado la situación que atraviesa Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes: "Estar con el Unicaja Master me permite estar aquí y es un orgullo poder mostrar nuestro apoyo a esta ciudad después de todo lo que está pasando", señaló.

Ha añadido que los compromisos labores le impiden poder estar más en contacto con el baloncesto, "pero cada hueco" que encuentra lo utiliza para jugar: "Además, el Unicaja cuenta con una base de jugadores que nos permite acudir a eventos como aquí en Ceuta". EFE

(foto)

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