El Guaguas completa su recepción con el fichaje del ruso Aleksei Karpenko

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 nov (EFE).- El Club Voleibol Guaguas ha anunciado este lunes la incorporación del receptor ruso Aleksei Karpenko, de 37 años y 1,94 metros, que llega hasta final de temporada para "aportar experiencia y potencia al ataque amarillo", ha resaltado el club grancanario en un comunicado.

El atacante, natural de Barnaul, al sur de Siberia Occidental, llega procedente del Hatta Club de Dubái y se convierte en el sexto fichaje de la temporada para cubrir la salida del iraní Mojtaba Mirzajanpour, quien ni siquiera debutó en las filas grancanarias.

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Karpenko es el tercer fichaje del CV Guaguas para cubrir la marcha del cubano Osmany Juantorena, inicialmente repuesta con la contratación del venezolano Willner Rivas, fallecido en los terremetos de Venezuela, y posteriormente con Mirzajanpour.

Karpenko aterriza en Gran Canaria con el reto de integrarse rápidamente en un equipo que ya ha comenzado la Superliga Masculina con tres victorias en tres encuentros ante SUAC Canarias, Cisneros La Laguna y Conqueridor Valencia.

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El club amarillo "apuesta por un jugador polivalente y con una amplia trayectoria en el voleibol internacional" que no tenía intención de continuar en Emiratos Árabes Unidos y ha encontrado en el proyecto del Guaguas "una oportunidad para afrontar un nuevo desafío".

Karpenko se incorpora así a una plantilla consolidada en la que compartirá vestuario con las nuevas nóminas amarillas como Xavi Folguera, Miki Fornés, Mikko Rasänen, Paquillo Fernández o Alireza Farahani. EFE

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phd/as/jpd