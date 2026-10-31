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San Mamés mide el buen momento de Athletic y Real Sociedad

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Bilbao/San Sebastián, 31 oct (EFE).- El Athletic y la Real Sociedad llegan al derbi vasco del domingo en San Mamés en un buen momento de forma, los rojiblancos después de golear al Getafe y superar con autoridad la primera eliminatoria copera, y el conjunto txuri urdin impulsado por una racha de cuatro victorias ligueras consecutivas.

Diez goles en dos partidos, cuatro al Getafe y media docena al Prat, y, sobre todo, la sensación de solvencia ofrecida por los de Edin Terzic en ambos encuentros han despejado algunas de las dudas que había despertado el equipo bilbaíno tras el parón liguero y han aliviado en parte el mazazo que supuso la grave lesión de Gorka Guruzeta.

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El delantero, que se perderá lo que resta de temporada, e Iñigo Ruiz de Galarreta, lesionado frente al conjunto azulón, son las únicas bajas de Terzic para un derbi en el que el técnico alemán recuperará por fin a Oihan Sancet, ausente en los cuatro últimos encuentros por una lesión muscular.

El navarro tiene incluso opciones de entrar en el once inicial, en el que se espera la presencia de los pesos pesados a los que el entrenador dio descanso en el plácido compromiso copero disputado en L'Hospitalet.

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A ese desplazamiento ni siquiera viajaron Laporte, Yuri y Canales, mientras que los hermanos Williams, Iñaki y Nico, Vivian, Berenguer, Hugo Rincón y el recién elegido mejor portero del mundo, Unai Simón, no necesitaron abandonar el banquillo.

Nueve futbolistas que apuntan a titulares en una alineación que podrían completar Gerenabarrena o Sancet en el centro del campo y Maroan como referencia ofensiva.

Por su parte, la Real Sociedad se ha instalado en la zona alta de la clasificación después de firmar una sólida victoria por 2-1 ante el Levante en Anoeta en la última jornada liguera. El conjunto donostiarra ocupa actualmente la quinta plaza, a solo un punto de los puestos de Liga de Campeones que marca el Real Betis y con una ventaja de siete respecto a las posiciones que dejan fuera de Europa.

A la conocida baja de larga duración de Álvaro Odriozola se ha sumado a última hora la de Arsen Zakharyan, que sufre una lesión en el tobillo que le impedirá estar presente en San Mamés.

El encuentro del domingo ofrecerá además una estampa poco habitual en los últimos años: Pellegrino Matarazzo y Edin Terzic, que ya se enfrentaron en cinco ocasiones en la Bundesliga, volverán a verse las caras en los banquillos en un derbi vasco que enfrentará a dos entrenadores extranjeros.

Philippe Montanier y Marcelo Bielsa protagonizaron el último precedente de este tipo en 2013, mientras que Hertzka y Pentland fueron los pioneros.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Canales; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; y Maroan.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler; Guedes, Sucic, Oyarzabal.

Árbitro: Pendiente de designación

Campo: San Mamés.

Hora: 21.00. EFE

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ibn/pbl/ab/jap

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