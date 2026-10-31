Prisión provisional sin fianza para el supuesto "fundador e impulsor" de Blocus España

València, 31 oct (EFE).- Un juzgado de Torrent (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya. EFE

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