Espana agencias

“Leyhaimur”, a por el Gran Premio Aniversario un año después

Guardar

Madrid, 31 oct (EFE).- La cuatro años “Leyhaimur” partirá como favorita este domingo junto con el jockey inglés Hector Crouch para el triunfo en Madrid en los 1.600 metros del Gran Premio 85º Aniversario del Hipódromo de La Zarzuela, un carrera que ya ganara en la pasada edición y que es además, por ahora, el último triunfo de la yegua que entrena el donostiarra Guillermo Arizkorreta.

La hija de “Pinatubo”, de la cuadra JCA Racing, venció en 2025 con la monta de Václav Janácek, pero el checo cuenta con las primeras montas de otro propietario, la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda, que tiene dos representantes en este gran premio de hembras.

PUBLICIDAD

La potranca de tres años “La Llosa” es la opción elegida por Janácek. En primavera dominó en la carrera reina para las fondistas, el Oaks-Beamonte, y ahora se baja a la milla en un test difícil contra sus mayores.

En un lote de nueve yeguas, la nacional “Annie’s Song” es otra que contará con apoyo en taquillas. Viene de una victoria en la preparatoria, con Denissa Sikorová en la montura, compatriota de Janácek, al repeler el remate de “Leyhaimur”, entonces perjudicada por la escala de pesos. Este domingo ambas portarán 57 kilos, por 56 las potrancas de tres años.

PUBLICIDAD

A las 11.30 horas arrancará una jornada de seis carreras. La primera, en 1.200 metros en línea recta, está reservada para las montas de jinetes aprendices o con menos de doce triunfos en el último año. Robin Haedens tendrá una buena oportunidad a lomos de “Noisy Night”, un habitual en los grandes premios que parece haber perdido valor aunque mantiene el suficiente para superar a los diez enemigos que enfrentará.

A continuación, una cita de 1.800 metros para los potros de dos años donde la forma reciente apunta a “Djiango” y “Mello Mello”. Dos hándicaps de 1.500 harán de antesala del gran premio de la jornada. “Going Commando”, “Asahi”, “Number” y “Eclair Lane” destacan en la tercera carrera; “Shine Sun”, “Something”, “Otto”, Kooza” y “Marqués del Fuego”, en la cuarta, la Lototurf.

Para cerrar, el hándicap de más distancia del turf español, el Francisco Cadenas con sus 3.200 metros, con “Roncal” y “Al Fin” como principales bazas.

Las mantillas de los caballos favoritos en las cinco carreras que componen el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 2 (Noisy Night)

2ª Carrera: 2 (Djiango) – 3 (Mello Mello)

3ª Carrera: 8 (Going Commando) – 10 (Asahi) – 14 (Number) – 15 (Eclair Lane)

4ª Carrera: 1 (Shine Sun) – 2 (Something) – 9 (Otto) – 10 (Kooza) – 11 (Marqués del Fuego)

5ª Carrera: 3 (Annie’s Song) – 5 (Leyhaimur). EFE

fg/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

El sociólogo señala que la derecha acaricia la “mayoría plus” en el Senado y que la participación “crece mucho” de cara al 29-N

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 octubre

El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Además de celebrar el cumpleaños de la princesa Leonor, la hija pequeña de Felipe VI y Letizia no dudó en salir con sus amigos de bachillerato

El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Los nutricionistas coinciden: las setas traen beneficios para la microbiota intestinal gracias a su fibra y sus antioxidantes

El alimento de la temporada se asocia con una mejor digestión y un refuerzo del sistema inmunológico

Los nutricionistas coinciden: las setas traen beneficios para la microbiota intestinal gracias a su fibra y sus antioxidantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo