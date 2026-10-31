“Leyhaimur”, a por el Gran Premio Aniversario un año después

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Madrid, 31 oct (EFE).- La cuatro años “Leyhaimur” partirá como favorita este domingo junto con el jockey inglés Hector Crouch para el triunfo en Madrid en los 1.600 metros del Gran Premio 85º Aniversario del Hipódromo de La Zarzuela, un carrera que ya ganara en la pasada edición y que es además, por ahora, el último triunfo de la yegua que entrena el donostiarra Guillermo Arizkorreta.

La hija de “Pinatubo”, de la cuadra JCA Racing, venció en 2025 con la monta de Václav Janácek, pero el checo cuenta con las primeras montas de otro propietario, la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda, que tiene dos representantes en este gran premio de hembras.

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La potranca de tres años “La Llosa” es la opción elegida por Janácek. En primavera dominó en la carrera reina para las fondistas, el Oaks-Beamonte, y ahora se baja a la milla en un test difícil contra sus mayores.

En un lote de nueve yeguas, la nacional “Annie’s Song” es otra que contará con apoyo en taquillas. Viene de una victoria en la preparatoria, con Denissa Sikorová en la montura, compatriota de Janácek, al repeler el remate de “Leyhaimur”, entonces perjudicada por la escala de pesos. Este domingo ambas portarán 57 kilos, por 56 las potrancas de tres años.

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A las 11.30 horas arrancará una jornada de seis carreras. La primera, en 1.200 metros en línea recta, está reservada para las montas de jinetes aprendices o con menos de doce triunfos en el último año. Robin Haedens tendrá una buena oportunidad a lomos de “Noisy Night”, un habitual en los grandes premios que parece haber perdido valor aunque mantiene el suficiente para superar a los diez enemigos que enfrentará.

A continuación, una cita de 1.800 metros para los potros de dos años donde la forma reciente apunta a “Djiango” y “Mello Mello”. Dos hándicaps de 1.500 harán de antesala del gran premio de la jornada. “Going Commando”, “Asahi”, “Number” y “Eclair Lane” destacan en la tercera carrera; “Shine Sun”, “Something”, “Otto”, Kooza” y “Marqués del Fuego”, en la cuarta, la Lototurf.

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Para cerrar, el hándicap de más distancia del turf español, el Francisco Cadenas con sus 3.200 metros, con “Roncal” y “Al Fin” como principales bazas.

Las mantillas de los caballos favoritos en las cinco carreras que componen el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 2 (Noisy Night)

2ª Carrera: 2 (Djiango) – 3 (Mello Mello)

3ª Carrera: 8 (Going Commando) – 10 (Asahi) – 14 (Number) – 15 (Eclair Lane)

4ª Carrera: 1 (Shine Sun) – 2 (Something) – 9 (Otto) – 10 (Kooza) – 11 (Marqués del Fuego)

5ª Carrera: 3 (Annie’s Song) – 5 (Leyhaimur). EFE

fg/jap