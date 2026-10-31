Larcamón descarta a Gelabert ante el Ceuta y no adelanta plazos de recuperación

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Gijón, 31 oct (EFE).- El entrenador del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, confirmó que César Gelabert no estará en la convocatoria para el partido ante el Ceuta por una lesión de rodilla que, según explicó, le impedía "sentir que estaba en condiciones" y cuya gravedad se determinará con unas pruebas para tratar de "descartar cualquier lesión grave":

Larcamón lo trasladó este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo ante el Ceuta (16:15 horas, estadio Alfonso Murube), en la que precisó que el club decidió "no arriesgar" con el futbolista y que los resultados de la resonancia magnética a la que se someterá el lunes marcarán los pasos a seguir.

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El técnico relató que la lesión se produjo en una de las "tareas de cierre del entrenamiento del viernes", cuando a Gelabert "se le trabó" la rodilla en un giro.

Larcamón evitó aventurar un pronóstico y aseguró estar a la expectativa de los estudios, con la esperanza de que la lesión sea de "baja complejidad y poca recuperación".

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"En estos partidos se veía a Gelabert como una carta decisiva del equipo", lamentó el técnico, que dijo sentirlo más por el futbolista y por lo que venía trabajando, aunque confía "mucho" en quienes pueden sustituirle y puso el foco en encontrar "la mejor versión del equipo".

El entrenador rojiblanco informó también de que Iosifov y Andrés Ferrari están próximos a restablecerse y trabajan "muy parejo" con el grupo, si bien en el caso del uruguayo serán "muy cuidadosos", aunque avanzó que "no va a faltar mucho" para verlo en una convocatoria, mientras que el extremo ruso, con una recuperación más corta, está "mucho más cerca" de entrar en consideración.

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Sobre el rival, indicó que, en un campeonato "tan parejo", el Ceuta, que no tuvo el inicio esperado por situaciones extradeportivas, ha mostrado "una cara muy diferente” en los últimos partidos y "se hace más fuerte como local".

En cuanto al once, Larcamón explicó que el equipo aprovechó la Copa para "dar minutos a muchos futbolistas y reservar a varios de los que saldrán de inicio ante el Ceuta", aunque dejó abierto el margen para "alguna otra modificación".

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"Atacamos un partido y no nos adelantamos", subrayó Larcamón, que insistió en que en una liga tan igualada cualquier rival puede complicar el encuentro y en que el equipo debe avanzar "partido a partido", con la ambición de ser "cada vez más completo". EFE

dsl/jpd