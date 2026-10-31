José Juan Romero: "Cuando dejamos de mirar a los rivales, nos va bien"

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Ceuta, 31 oct (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, advirtió en vísperas de recibir este domingo al Sporting de Gijón en el estadio Alfonso Murube, en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, que cuando su equipo "deja de mirar" a los rivales, empieza a ser él mismo y mantiene su identidad, les "va bien".

En rueda de prensa, Romero valoró este sábado el triunfo en la Copa del Rey frente al Poblense (1-2) al destacar que, desde que está en Ceuta, "hacía muchísimo tiempo" que no le daban "la vuelta a un resultado" y, además, incidió en que "estos partidos son muy jodidos porque cuando eres el equipo de superior categoría, tienes que ir a jugar a determinados campos, escenarios y rivales, y no es fácil".

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El entrenador del conjunto ceutí, penúltimo clasificado de Segunda, incidió en la importancia de la victoria copera del jueves. "Cuando pasas (la eliminatoria) es que es la obligación de pasar y cuando pierdes, es que no nos interesa esta Copa o ésta no es nuestra Liga, pero lo cierto es que esto es fútbol y ganar tiene su mérito para todos, al igual que perder", expuso.

Romero espera que lo vivido en la Copa del Rey tenga continuidad en la competición liguera" y comentó que "las sensaciones vividas" en esa cita copera les "deben servir para mañana ante el Sporting, para llevar esa ola de positividad".

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No obstante, destacó que el pasado domingo en Cádiz, a pesar de perder por 3-1, el equipo hizo quizás "el mejor primer tiempo de la Liga Hypermotion de los dos años" que él lleva en el Ceuta. "En el segundo tiempo hubo cinco o diez minutos de nervios, de pérdidas que no se deberían haber producido y que transmitieron un nerviosismo", añadió.

Preguntado por la ausencia en el Sporting de su capitán, César Gelabert, el técnico sevillano indicó que el Ceuta no está "en esta situación de mirar a los contrarios". "De hecho, si miramos mucho a los contrarios, nos va mal, porque cuando dejamos de mirar a los rivales y empezamos a ser nosotros, nos va bien", recalcó.

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Aún así, valoró la importancia del sportinguista Gelabert. "Si yo tengo que hacer un equipo de Segunda División, Gelabert está en mi equipo porque es un futbolista absolutamente determinante de la categoría y le deseo que pueda recuperarse lo antes posible", concluyó. EFE