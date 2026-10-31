Emilio Delgado (Frente Amplio): "Más allá de dimisiones pedimos más inversión ferroviaria"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha afirmado que, más allá de la petición de responsabilidades políticas por el accidente de Urda (Toledo), desde su espacio político reclaman una mayor inversión en la red ferroviaria.

Delgado, que ha recordado que ya este viernes Ada Colau exigió la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que desde Frente Amplio consideran que "la conversación no debe girar solamente" sobre esa salida, sino también sobre la necesidad de aumentar los recursos materiales y personales de la infraestructura ferroviaria.

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"Se trata de recuperar la confianza en la infraestructura. Y eso no se consigue con la motosierra. Se consigue con más inversión", ha defendido Delgado en Barcelona, acompañado de Júlia Miralles y Andrés García Berrio, de la candidatura de Comuns-Frente Amplio por Barcelona.

"Dos accidentes de estas características en un lapso tan corto de tiempo con víctimas mortales y heridos obliga a abrir una reflexión serena (...) En apenas seis años los operarios que se encuentran trabajando en la línea Madrid-Sevilla han pasado de gestionar y monitorizar en torno a 15 trenes simultáneamente a un máximo de 40 trenes", ha denunciado.

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El candidato por Madrid se ha referido a que el sistema de trenes "arrastra los recortes de la época del PP y la desinversión prolongada", así como también "las consecuencias de una liberalización mal hecha que ha añadido presión tanto a las infraestructuras como al personal de Adif".

Por otro lado, ha rechazado que las responsabilidades que deberían también ser políticas recaigan en su lugar en los trabajadores.

"En ningún caso estamos dispuestos a asumir que toda la responsabilidad pivote en torno a los trabajadores con jornadas extenuantes. Es el momento de que se asuman responsabilidades políticas", ha reiterado.

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Delgado ha añadido que "desde luego, ni los de la dana ni los de las residencias de mayores van a venir a dar lecciones de gestión, pero sí es hora de exigir responsabilidades políticas y, en un segundo momento, de abordar un debate muy serio sobre la red ferroviaria española". EFE

(Vídeo)