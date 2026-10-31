Espana agencias

El BNG reclama auditar la "privatización" ferroviaria y augura que Puente "tiene los días contados"

Imagen DZC5WSMP3BHIPKK7YFGQAKVUU4
Guardar

El diputado del BNG en el Congreso y cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, considera "lógico" que una auditoría a la red ferroviaria aborde la "privatización" de la infraestructura española, una cuestión que le trasladará la próxima semana al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el que tiene la "impresión" de que "tiene los días contados" en el cargo.

En una rueda de prensa conjunta junto a la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, Rego ha fijado la posición de la formación sobre el accidente de Urda (Toledo), que el pasado miércoles provocó 69 fallecidos por la colisión entre dos trenes. El hasta ahora diputado ha reclamado una investigación y que, una vez realizada, se depuren responsabilidades "caiga quien caiga".

PUBLICIDAD

"Lo que no es de recibo es que, una vez más, se pretenda liquidar todo con la responsabilidad de alguna persona como consecuencia de un error humano. Lo que está clarísimo que el desencadenante no fue ningún error humano, fue un error del sistema de seguridad", ha afirmado, con la vista igualmente puesta en el accidente de Angrois, que en 2013 provocó 80 fallecidos al descarrilar un Alvia en esta zona de Santiago.

No obstante, preguntado por las peticiones de dimisión a Puente por parte de otros grupos políticos, Rego ha augurado: "A nosotros nos da la impresión de que el ministro Puente tiene los días contados". Al respecto, además de recordar que hay elecciones convocadas en menos de un mes, sí considera que los familiares de los viajeros del tren accidente "aún no tienen información clara".

PUBLICIDAD

En relación a ello, ha reprendido la "filtración" de audios de conversaciones mantenidas durante el accidente: "Es evidente que se hizo para orientar a la opinión pública hacia la teoría del error humano cuando previamente fallaron los sistemas de seguridad. No es de recibo que una vez más quedemos en que la culpa es de un controlador, exactamente igual que en Angrois".

De igual modo, ha tachado de "hipócrita" la reacción del PP al asunto. Rego ha reprendido a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por pedir dimisiones "cuando las rechazó en el accidente de Angrois", que ocurrió cuando el dirigente popular todavía estaba al frente de la Xunta. Por ello, ha rechazado que el accidente se utilice para sacar "rédito político": "Hay un momento para cada cosa".

"RESPONSABILIDAD COMPARTIDA" DE PP Y PSOE

Precisamente, Néstor Rego encuentra una "responsabilidad compartida" entre PP y PSOE en materia ferroviaria y, entre otros asuntos, en la "privatización" de la infraestructura. "En los últimos siete años, hubo una decisión de abrir a la privatización a la red ferroviaria del Estado español. De esa privatización, llamada liberalización para que suene bien, votaron a favor el PP y el PSOE", ha apuntado.

Considera que la auditoría independiente que reclama para el conjunto de la red ferroviaria tiene que analizar el impacto de la incorporación de operadores ferroviarios y cómo ha influido este asunto en la seguridad de este ámbito. "Es una cuestión que le trasladaré al ministro en la Diputación Permanente el día 3 y de la que, curiosamente, no hablan ni el PP ni el PSOE", ha avanzado.

INICIATIVA EUROPEA

Por su parte, Ana Miranda ha avanzado que la formación presentará el lunes una iniciativa europea a raíz de este accidente para abrir una investigación que aclare a dónde se destinaron fondos europeos que debían dirigirse a la modernización de la infraestructura ferroviaria y si el nuevo sistema de seguridad (conocido como ERTMS) ha sido implementado.

La eurodiputada ha explicado que, según el calendario de pagos y la evaluación del Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, el sistema "debería estar implementado a 30 de junio". "Y ahora el ministro Óscar Puente dice que ese sistema estaba en pruebas. Esto debe ser aclarado", ha exigido.

Miranda cree que las "lecciones" del accidente de Angrois "no se aprendieron ni se aplican": "La Agencia Ferroviaria Europea dejó claro después de Angrois que la alta velocidad no podía estar a expensas de un error humano. No se puede depender de una persona, la red de seguridad debe funcionar".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

El sociólogo señala que la derecha acaricia la “mayoría plus” en el Senado y que la participación “crece mucho” de cara al 29-N

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 octubre

El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Además de celebrar el cumpleaños de la princesa Leonor, la hija pequeña de Felipe VI y Letizia no dudó en salir con sus amigos de bachillerato

El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Los nutricionistas coinciden: las setas traen beneficios para la microbiota intestinal gracias a su fibra y sus antioxidantes

El alimento de la temporada se asocia con una mejor digestión y un refuerzo del sistema inmunológico

Los nutricionistas coinciden: las setas traen beneficios para la microbiota intestinal gracias a su fibra y sus antioxidantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo