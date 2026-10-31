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Duelo para remontar el vuelo con objetivos dispares

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Ceuta/Gijón, 31 oct (EFE).- El Ceuta y el Sporting de Gijón, tras solventar sus eliminatorias de Copa del Rey ante el Poblense (1-2) y el Guijuelo (1-3), dirimen un duelo en el Alfonso Murube con la meta compartida de remontar el vuelo, aunque por objetivos dispares, pues los ceutíes son penúltimos con cinco puntos y los asturianos octavos con 19.

La AD Ceuta, que sólo ha ganado un partido de Liga, está obligada a sumar los tres puntos para olvidar las tres últimas derrotas que le han dejado en la penúltima posición, dos seguidas en casa (ambas por 1-2 frente a Sabadell y Oviedo) y la otra en Cádiz (3-1) la pasada jornada.

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A pesar de su mal inicio, la victoria del conjunto ceutí en el campo del Poblense en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ha podido insuflar un poco de ánimos a un equipo necesitado de satisfacciones esta temporada.

José Juan Romero, técnico del Ceuta, afronta esta nueva cita con la enfermería casi vacía, ya que únicamente permanecen de baja el delantero Kenneth Mamah, que todavía no ha podido debutar este año, y el defensa Anuar, ambos en fase de recuperación de sendas molestias musculares, aunque ya reincorporados a los entrenamientos.

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Por esta circunstancia, José Juan Romero podría repetir la misma alineación que utilizó frente al Cádiz y que tan buen primer tiempo realizó, al llegar al descanso con una victoria por la mínima (0-1), hasta que en la segunda mitad se vio superado por los gaditanos.

Enfrente está el Sporting de Gijón, que trata de dejar atrás la contundente derrota de la pasada jornada ante el Castellón (4-0) con un nuevo desplazamiento para recuperar las buenas sensaciones en un momento en el que los rojiblancos suman bajas relevantes en su plantilla.

De cara a este partido, el técnico argentino Nicolás Larcamón fue perdiendo efectivos con el avance de una semana cargada en el calendario con la disputa el jueves de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que superó al Guijuelo a domicilio (1-3).

El club asturiano confirmó la intervención quirúrgica de Manu Rodríguez, lesionado en el hombro durante la pasada semana de entrenamientos, y también sumó la baja de César Gelabert en el tramo final de la sesión del viernes.

El mediapunta había sido uno de los futbolistas que descansaron en el duelo de Copa y afrontaba la visita a Ceuta en perfectas condiciones, pero un mal gesto en uno de los últimos ejercicios de la corta preparatoria ante el Ceuta le generó unas molestias en el menisco que le obliga a ser sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance de la potencial lesión.

Ambos futbolistas figuraban como titulares habituales en los onces de Larcamón, por lo que el argentino alterará sus planes para las próximas semanas, con el partido ante el Ceuta como primera prueba sin dos de sus jugadores clave, que se suman a Nikita Iosifov, Andrés Ferrari, Konrad de la Fuente y Antonio Casas como bajas seguras.

De este modo, Hugo Guillamón y el canterano Enol Prendes se postulan como principales alternativas en el once a las dos nuevas ausencias en la convocatoria rojiblanca, con la alineación de Copa del jueves como referencia en el que solo apunta a repetir Gaspar Campos.

La pasada temporada, el Sporting de Gijón amargó el debut en casa del Ceuta, que no estaba en la categoría de plata desde la campaña 1980-81, al ganar por 0-1 gracias a un gol al inicio del partido del capitán asturiano César Gelabert.

- Alineaciones probables:

Ceuta: Pedro López; Redru, Toni Abad, Lapeña, Capa; Bodiger, Marino, Ale Meléndez; Kuki Zalazar, Cedric, Sevikyan.

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Gularte, Jorge Sáenz, Cuenca, Pablo García; Guillamón, Corredera; Enol Prendes, Gaspar, Otero.

Estadio: Alfonso Murube.

Hora: 16.15. EFE

dsl/pgc/rp/cc/drl/jpd

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