Compromís pide la "renacionalización" del servicio ferroviario y "dejar atrás la liberalización fallida"

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Compromís ha pedido la "renacionalización" del servicio ferroviario, "como han hecho ya en países como Inglaterra", para garantizar la "seguridad y la calidad" de un servicio público. El diputado de la coalición valencianista en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha manifestado que "tras los dos accidentes ferroviarios en menos de un año, con 115 personas fallecidas y cuatro maquinistas, urgen las responsabilidades políticas".

Para el parlamentario valencianista "lo más importante es no conformarse con gestionar mejor un sistema fallido, sino empezar ya a cambiarlo". "Para ello, urge renacionalizar el sistema ferroviario como en Inglaterra y dejar atrás la liberalización fallida del sistema de alta velocidad", ha señalado Ibáñez en un comunicado.

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"España debe liderar tanto la derogación legislativa de las Directivas europeas 797 y 798 de 2016 que empujan a la liberación del sector ferroviario como terminar con los privilegios fiscales al sector de la aviación lo que permitiría invertir más de 5.000 millones anuales en el el sistema ferroviario", ha argumentado Ibañez.