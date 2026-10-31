Aguirre: "Los técnicos no tenemos varitas mágicas"

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Valencia, 31 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, el mexicano Javier Aguirre, recordó antes de visitar este domingo a Elche, y tras no haber logrado ganar en sus tres primeros encuentros al frente del equipo, que ni los entrenadores tienen varitas mágicas ni cambiar de técnico asegura ganar de manera inmediata.

"No es que sea una condición natural que llegue un técnico nuevo y ganes por obra y gracia del Señor. Hay historias anteriores a que llegues tú. Los técnicos no tenemos varitas mágicas, no es una norma (que con entrenador nuevo se gana) porque si no se cambiaría de técnico todas las semanas", afirmó el entrenador en una rueda de prensa.

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El mexicano admitió que necesitan una victoria porque dijo que han trabajado bien todos los partidos. "Creo que no hemos merecido ni ganar los tres ni perder los tres, y ganar nos reafirmaría y nos daría un respiro en la clasificación", admitió Aguirre, que dijo que no pueden regalar nada porque siguen en descenso.

No obstante, el técnico aseguró que no se trata de una final. "Una final son 90 minutos y no hay mañana y no es el caso", afirmó. Por eso señaló que, aunque buscarán la victoria, el guión del choque puede hacer aceptables otros resultados. "Depende del partido; igual pasa una desgracia y terminas empatando y vale. Depende de cómo se den los 90 minutos, pero el resultado será muy importante", señaló.

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El entrenador admitió que les costó asumir la derrota en el descuento del último partido ante el Villarreal. "Nos costó mucho digerirlo esa noche, nos quedamos con cara de tontos. No supimos parar bien al equipo, el primero, el entrenador. Los dejé ir a por el partido, me faltó ser un poco más cauto que ellos, pero el cuerpo me pedía también ganar. Pero una vez vimos en el video los errores y los aciertos, pasamos página. Está prohibido flagelarse, pero fue una noche dura", señaló.

Aguirre dijo que al equipo le "faltan cosas" y que si dijera que les falta gol tendría "parte de razón" y que trabajan para mejorar esa faceta.

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"Todos los días estamos trabajando finalización, todos los días damos una pincelada, que se acostumbren a meter goles. Hace dos semanas iban arriba de la portería cuatro de cada diez y ahora es uno de cada treinta y lo digo con orgullo. Hay que trabajar la repetición", afirmó.

El mexicano señaló que la "expectativa de gol" del equipo es más alta que el número de tantos conseguidos, pero apuntó que se trata de datos internos y que hacia afuera sirven para "justificar".

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"La expectativa de gol es una buena excusa, eso no existía hace unos años. Empezó con la posesión, que no existía cuando yo era jugador. La única estadística que vale es la del resultado, datos hay diecisiete mil ahí dentro", abundó.

En cualquier caso, Aguirre resaltó que en juego han mejorado. "Los jugadores tienen muy dentro lo que queremos con y sin balón y están convencidos", comentó el técnico, que se mostró agradecido por haber empezado a recuperar a lesionados como Sadiq o Foulquier, que viajan a Elche, o Jose Copete, que no lo hace, pero por decisión técnica al estar ya listo como sus compañeros.

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Preguntado por el Elche, dijo que conoce muy bien a Martín Anselmi, de cuando entrenó en la liga mexicana, y alabó su trabajo y cómo tras un mal arranque ha hecho que el equipo ilicitano tenga ya un "alto nivel".

Aguirre abrió su comparecencia con un "mensaje de solidaridad" con las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo). "Que sepan que la entidad está con ellos y que nos duele mucho", afirmó.

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Ademas, dijo que no ha tenido contacto con representantes de Pitchwise, un nuevo gran accionista del club, pero que sí que lo ha hecho el director deportivo Braulio Vázquez.

Finalmente, rechazó usar el 'día de los muertos', de profunda tradición en México, para hacer una metáfora con el Valencia. "Soy mexicano y son tradiciones muy bonitas, es un tema muy religioso y no es lo apropiado hacer una metáfora, me quedo con la tradición y me acuerdo de mis seres queridos", concluyó. EFE

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