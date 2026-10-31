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1-1. El Granada salva un punto en los minutos finales y frena al Atlético

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Granada, 31 oct (EFE).- El Atlético de Madrid vio frenada su racha de tres victorias seguidas al empatar 1-1 este sábado en el campo del Granada, que salvó un punto en el tramo final del partido, con un gol de Naiara Sanmartín en el minuto 85, para dar continuidad a su buena temporada en la Liga F.

El primer tiempo lo dominó el Atlético ante un Granada impetuoso, pero incapaz de llegar con peligro al marco visitante, mientras que las colchoneras tuvieron varias ocasiones claras que no acabaron en gol por su mala puntería, los palos y las buenas intervenciones de la meta local Laura Sánchez.

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Las brasileñas Luany da Silva y Gio Garbelini marraron las mejores opciones atléticas poco antes de que sus compañeras Fiamma Benítez y Celia Segura se toparan con la madera en una doble ocasión en el minuto 35.

La segunda parte comenzó con la misma tónica, pero con la diferencia de que el Atlético de Madrid acertó, esta vez sí, en su primer acercamiento al área granadinista, con Rosa Otermín superando a Laura Sánchez en el minuto 56 para marcar el 0-1 pese a rematar en una posición escorada ante la meta local.

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El Granada reaccionó bien con el marcador en contra y pasó a dominar ante un Atlético achicado, con una ocasión de Naiara Sanmartín que remató fuera y una segunda de la misma jugadora para firmar el empate en el minuto 85, tras un balón imposible luchado y recuperado con fe por Iris Ashley.

Ningún equipo se conformó con el empate y ambos buscaron el triunfo hasta el final, aunque ya no hubo más ocasiones claras ni los contendientes hicieron méritos suficientes para vencer.

- Ficha técnica:

1 - Granada: Laura Sánchez; Blanca López, Teresa Mérida, Jenni López, Jujuba, Naiara Sanmartín, Daniela Miñambres, Miku, Guridi (Paula Perea, min. 74), Raquel Gil (Bárbara López, min, 74), Iris Ashley (Mateos, min. 92).

1 - Atlético de Madrid: Gene; Rosa Otermín, Viola Calligaris, Lauren (Xenia, min. 76), Lucía, Maite Zubieta (Nunes, min. 62), Natalia, Fiamma, Celia Segura (Xsisnar, min. 76), Gio, Luany (Jenni Hermoso, min. 62).

Goles: 0-1, Min.54: Rosa Otermín. 1-1, Min.85: Naiara Sanmartín.

Árbitro: Elena Peláez (C. Castellanoleonés). Mostró cartulina amarilla a la local Iris Ashley (min. 56) y a la visitante Lauren (min. 56).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga F Moeve, disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante unos 450 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE

jag/cc/jpd

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