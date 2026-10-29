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Pat Murphy: "Este equipo de 2026 se recordará para siempre"

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Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, aseguró este miércoles que el equipo campeón de la Serie Mundial de 2026 "se recordará para siempre" y destacó la unión de sus jugadores como clave del primer título de la franquicia.

"Es increíble. Pienso en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Nos empujaron. Este grupo, el equipo de 2026, se recordará para siempre y se lo merecen, porque fueron un equipo", afirmó Murphy tras la victoria por 1-4 ante los Rays de Tampa Bay que cerró la serie por el mismo resultado.

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"No podría estar más orgulloso y más agradecido de ser un Cervecero de Milwaukee", añadió.

Murphy subrayó el compromiso grupal de una plantilla que culminó su temporada con el campeonato.

"Cuando hablas de este equipo, tienes que hablar de gente que se quiere. No les importan las estadísticas, les interesa estar unidos y ganar hoy, y es lo que hicimos esta noche", consideró.

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"No podría estar más agradecido. Este grupo de chicos es especial", concluyó. EFE

(foto)

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