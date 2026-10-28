Víctimas de Adamuz: "Esta nueva tragedia desgarra unas heridas aún abiertas"

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Huelva, 28 oct (EFE).- La Asociación de Victimas de Adamuz ha trasladado su "cariño, apoyo y solidaridad" a las victimas y familiares del trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que "desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas".

"Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre", ha apuntado a través de un comunicado.

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La asociación ha incidido en que esta nueva tragedia "desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas y nos hace sentir especialmente cerca de quienes hoy están sufriendo".

En momentos tan difíciles, ha añadido, "el cariño y el acompañamiento son especialmente importantes".

Por ello, la asociación se ha puesto "a disposición de todas las personas afectadas, para ofrecerles apoyo, cercanía y compartir nuestra experiencia en todo aquello que pueda serles de ayuda".

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También ha querido agradecer la labor de los servicios de emergencia y de todos los profesionales que están atendiendo a las víctimas.

Se puede contactar con la asociación en: https://www.victimasadamuz.es/contacto/; asociacionvictimasadamuz@gmail.com; e info@victimasadamuz.es

"Todo nuestro cariño y un abrazo enorme a las víctimas y sus familias", ha concluido. EFE

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