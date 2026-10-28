Espana agencias

Suben a 68 los fallecidos por el accidente de tren de Urda (Toledo)

Guardar

Urda (Toledo), 28 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles.

En una declaración institucional celebrada esta tarde junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

PUBLICIDAD

El balance de atendidos es de 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se atienden a cinco personas por heridas leves.

El presidente castellanomanchego ha indicado que todavía está interviniendo en la zona la titular del Juzgado de Orgaz (Toledo), al que le corresponde investigar el accidente ferroviario, por lo que las labores de limpieza de la zona no han concluido.

PUBLICIDAD

En concreto, García-Page ha indicado que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

El jefe del Ejecutivo regional ha agradecido la coordinación todas las comunidades autónomas y ha confirmado que siguen movilizándose unidades de investigación canina para intentar localizar "si hubiera todavía víctimas con vida".

Además, ha avanzado que, a lo largo de la tarde-noche seguirán los trabajos de investigación a "para terminar también de rescatar si quedara algún fallecido más". EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | Primeras declaraciones de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo: “Actuaremos con contundencia para recuperar la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | Primeras declaraciones de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo: “Actuaremos con contundencia para recuperar la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Óscar Puente habla de una “decisión errónea” desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al AVE con semáforo rojo

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Por qué no debes lavarte el pelo con agua caliente: la ciencia desmiente que su resultado es más limpio o con mayor suavidad

Los investigadores sostienen que bajar un poco los grados deja un cabello más hidratado y fuerte

Por qué no debes lavarte el pelo con agua caliente: la ciencia desmiente que su resultado es más limpio o con mayor suavidad

Receta fácil de rocas de chocolate con frutos secos

Lo mejor de esta receta es que podemos adaptarla a nuestros gustos, variando el tipo de chocolate, blanco, negro o con leche, y también los frutos secos de su interior

Receta fácil de rocas de chocolate con frutos secos

Un exsargento de la Gendarmería marroquí señala ante la jueza que las autoridades de su país contribuyeron a organizar la entrada masiva en Ceuta

El antiguo miembro de la Gendarmería Real, que entró a nado en la ciudad autónoma el 30 de julio, ratifica su testimonio e identifica a responsables marroquíes que se encontraban junto a la frontera durante la llegada masiva

Un exsargento de la Gendarmería marroquí señala ante la jueza que las autoridades de su país contribuyeron a organizar la entrada masiva en Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | Primeras declaraciones de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo: “Actuaremos con contundencia para recuperar la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”

Elecciones generales España 29-N, en directo | Primeras declaraciones de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo: “Actuaremos con contundencia para recuperar la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”

Un exsargento de la Gendarmería marroquí señala ante la jueza que las autoridades de su país contribuyeron a organizar la entrada masiva en Ceuta

Muere la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, a los 59 años en el accidente de trenes en Toledo

La Guardia Civil interroga al operador de Adif al que se le atribuye el fallo de comunicación por el accidente de Toledo

Óscar Puente ve “inexplicable” que el centro de control de Atocha permitiera la reanudación de la marcha del AVE Renfe tras el fallo del sistema LZB: “Se tomó la decisión con luz roja”

ECONOMÍA

El 61% de los coches usados vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El 61% de los coches usados vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

Cuándo se puede jugar la jornada suspendida de la Copa del Rey tras el accidente de tren en Toledo: Betis y Celta, los más afectados

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros