Suben a 68 los fallecidos por el accidente de tren de Urda (Toledo)

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Urda (Toledo), 28 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles.

En una declaración institucional celebrada esta tarde junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

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El balance de atendidos es de 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda solo se atienden a cinco personas por heridas leves.

El presidente castellanomanchego ha indicado que todavía está interviniendo en la zona la titular del Juzgado de Orgaz (Toledo), al que le corresponde investigar el accidente ferroviario, por lo que las labores de limpieza de la zona no han concluido.

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En concreto, García-Page ha indicado que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

El jefe del Ejecutivo regional ha agradecido la coordinación todas las comunidades autónomas y ha confirmado que siguen movilizándose unidades de investigación canina para intentar localizar "si hubiera todavía víctimas con vida".

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Además, ha avanzado que, a lo largo de la tarde-noche seguirán los trabajos de investigación a "para terminar también de rescatar si quedara algún fallecido más". EFE

(Foto)(Vídeo)