Santander gana 12.405 millones de euros hasta septiembre, un 20 % más, con venta Polonia

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este 28 de octubre La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 28 de octubre Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados El último balance de la Oficina del Censo Electoral recoge que solo pudo comprobar 1.278 registros del primer listado útil remitido por Exteriores. Los ministros se enfrentan a multas coercitivas de 1.000 euros y a posibles responsabilidades penales