Sánchez se desplaza a Urda (Toledo) para trasladar su apoyo a los afectados junto a Marlaska

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este miércoles a Urda (Toledo) lugar del accidente ferroviario que ha dejado al menos 64 fallecidos, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez acudirá a la zona para respaldar el trabajo de los equipos de emergencia que trabajan todavía sobre el terreno y para trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, según indican fuentes de Moncloa, que indican que en este momento la prioridad pasa por atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones.

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Desde Interior señalan que Marlaska viaja en estos momentos hacia el lugar del accidente para acompañar a Sánchez y al resto de autoridades.

Según las previsiones de Moncloa, Sánchez llegará al puesto de mando avanzado a partir de las 15 horas, donde se va a reunir con los equipos de emergencia. Al finalizar, realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación, acompañado del titular de Interior y el presidente autonómico, Emiliano García Page.

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Esta mañana, el presidente se mostró "consternado" por el accidente y aseguró que estaba en contacto permanente con el titular de Transportes, Óscar Puente y con García-Page.

A lo largo de la jornada, también ha conversado con el Rey, Felipe VI, para trasladarle los primeros datos disponibles sobre el siniestro, que se ha producido por la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de la compañía Iryo.

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Desde el Ministerio de Transportes que dirige Puente, trasladan que el choque se produjo después de que el centro de control de Adif en Atocha permitiese reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria.