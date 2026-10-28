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Minuto de silencio en Bayern-Real Madrid, Køge-Barça y Real Sociedad-Fenerbahce

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Madrid, 28 oct (EFE).- La UEFA confirmó que se guardará un minuto de silencio antes del inicio de los partidos de la tercera jornada de la Liga de Campeones femenina que juegan el Real Madrid y el Barcelona este miércoles y el jueves, y también en el Real Sociedad-Fenerbahce de la Copa de Europa.

En señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el Bayern Múnich-Real Madrid de este miércoles, además del minuto de silencio, las jugadoras del equipo blanco portarán además brazalete negro.

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También el encuentro de este jueves entre el HB Køge danés y el Barcelona se iniciará con un minuto de silencio, al igual que el que disputará este miércoles en la Copa de Europa la Real Sociedad frente al Fenerbahce turco en Zubieta, correspondiente a la ida de los octavos de final.

Al accidente ocurrió esta mañana en la línea Madrid-Andalucía en la provincia de Toledo, al colisionar un tren AVE y otro de Iryo, y según los últimos datos confirmados han muerto 68 personas. EFE

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