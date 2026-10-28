Maquinistas mantienen la huelga en Renfe y estudian más acciones en defensa de seguridad

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Madrid, 28 oct (EFE).- El sindicato de maquinistas Semaf ha decidido mantener la huelga convocada para esta jueves en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria, así como del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad, tras el grave accidente ocurrido este miércoles cerca de la estación de Urda (Toledo).

Además, la organización ha advertido de que, al margen de la convocatoria de mañana, está estudiando nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria y ha instado a todo el colectivo de conducción "a extremar las medidas de precaución en el ejercicio de sus funciones".

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El Semaf ha señalado que toda la organización está fuertemente consternada por el accidente sucedido esta mañana en la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla entre un tren de Renfe y uno de Iryo, del que, a estas horas, todavía no tiene información sobre los compañeros maquinistas que iban en la cabina del tren de la compañía pública. EFE