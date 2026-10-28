Mandos policiales censuran presiones políticas en investigaciones de Ceuta o Plus Ultra

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Ceuta, 28 oct (EFE).- El Sindicato Profesional de Policías (SPP), el más representativo entre la escala de mandos del cuerpo, ha rechazado las "intolerables" presiones políticas y el "hostigamiento sistemático" al que desde hace meses están sometidos los jefes a cargo de investigaciones como la de la crisis en Ceuta o el caso Plus Ultra.

"Las unidades policiales redactan sus informes con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano, no pensando a quién van a molestar", ha dejado claro el presidente del SPP, Daniel López, durante la junta nacional celebrada este miércoles en Ceuta y a la que han asistido una treintena de delegados provinciales.

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Tras guardar un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y cancelar la cita que la junta directiva tenía prevista esta tarde con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el líder del SPP se ha referido a los recientes informes de Extranjería o a los de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso de Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha recalcado que la Policía no sirve a ningún partido ni a ningún interés particular, por lo que ha instado a poner "fin inmediato" a estas presiones.

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Además, ha reivindicado el trabajo policial desarrollado tras la entrada masiva de migrantes finales de julio a pesar de la "insuficiencia" estructural y la "indefensión jurídica".

En nombre de los jefes policiales, López ha reclamado al Ministerio del Interior, mayor respaldo legal a los policías en sus actuaciones en la frontera y mejores medios materiales y humanos, especialmente necesarios es estos momentos.

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Porque ha advertido de la dinámica de polarización y violencia en las calles que, ha apuntado, puede aumentar si existe un cambio de tendencia política tras las elecciones del 29N. "Hay sectores radicales listos para cuestionar el resultado en la calle y desatar una conflictiva inestabilidad social"

"Si las fuerzas de seguridad, especialmente los mandos no contamos desde hoy con el respaldo legal, con el principio de autoridad restaurado y los medios materiales y humanos necesarios para contener esa previsible deriva violenta, el impacto sobre la convivencia nacional será devastador", ha zanjado. EFE

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