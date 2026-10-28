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Jon Martín, con "muchas ganas" del derbi para prolongar la gran racha de la Real Sociedad

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San Sebastián, 28 oct (EFE).- El defensa de la Real Sociedad Jon Martín dijo este miércoles que su equipo afronta el derbi vasco del próximo domingo contra el Athletic Club en San Mamés con "muchas ganas" de prolongar su gran racha.

"Es un partido especial, emocionante y bonito, así que vamos con todo, con mucha motivación, con confianza y con ganas de competir y de ganar. En los últimos derbis hemos dado un gran nivel y el año pasado nos salieron bien las cosas tanto en Liga como en Copa, pero el domingo nos espera de nuevo un partido difícil en su casa, con una afición que les anima y les hace muy fuertes", señaló.

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Respecto al planteamiento táctico de su equipo y los riesgos de la propuesta de Pellegrino Matarazzo, Jon Martín defendido ese modelo de fútbol.

"Este fútbol es la identidad de este equipo. Somos un conjunto valiente al que le gusta ir fuerte a la presión. Nos quedamos más expuestos atrás, pero es nuestro juego. Presionamos una para uno y cada uno es responsable de ganar sus duelos. Nos sentimos confiados y es algo que me gusta porque nos permite demostrar nuestro potencial", explicó.

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Sobre Mamadou Sarr, su acompañante en el centro de la defensa, el zaguero de Lasarte-Oria elogió la adaptación de su compañero, del que destacó que es "un chico muy tranquilo dentro y fuera del campo".

Martín aseguró que se compenetran "muy bien" sobre el verde y que en el día a día le ayuda "tirando de inglés" mientras el futbolista cedido aprende castellano.

Por último, el canterano insistió en dejar de lado las inercias para centrarse únicamente en la exigencia ante el conjunto bilbaíno.

"Trabajamos semana tras semana para ir mejorando cosas. Este tipo de partidos y el ambiente de los derbis me motiva mucho, pero por mucho que llevemos una buena dinámica y queramos seguir con ella, los derbis son partidos de tú a tú", manifestó. EFE

pbl/ab/ism

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