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Jacinto Muñoz releva a Landaluce en la alcaldía de Algeciras (Cádiz)

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Algeciras (Cádiz), 28 oct (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha aprobado, con los votos de doce ediles del PP, tres de Vox, la abstención del PSOE, y el rechazo de dos ediles de PP y Vox, la moción de censura que ha retirado de la alcaldía a José Ignacio Landaluce y ha designado a Jacinto Muñoz como su sustituto al frente del gobierno municipal.

Francisco Fernández, portavoz del PSOE, ha explicado que su abstención en esa moción se debe a que los socialistas no apoyan la elección como alcalde de Algeciras de Jacinto Muñoz, mano derecha de Landaluce hasta hace unas semanas, y ha recordado que ha pasado ya, como testigo, por el juzgado que investiga una de las dos denuncias por agresiones sexuales que pesan sobre Landaluce.

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La iniciativa ha prosperado con los votos a favor de doce concejales del PP y tres de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra del edil popular Vicente Palomares y la edil de Vox Gema Esteve.

Muñoz asume así la alcaldía del municipio hasta las próximas elecciones municipales de mayo, tras más de quince años y medio de mandato ininterrumpido de Landaluce.

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El secretario general del Ayuntamiento ha procedido a la lectura del escrito de renuncia del regidor saliente, en el que Landaluce ha reiterado su inocencia y ha asegurado irse "con la conciencia tranquila" y la "serenidad" de saber cómo ha actuado.

Landaluce ha expresado su agradecimiento a los algecireños, tanto a quienes le siguen apoyando como a quienes le han hecho reflexionar desde la discrepancia, así como al personal funcionario del Ayuntamiento por su labor en el mantenimiento de la ciudad.

En su primer discurso tras la investidura, Jacinto Muñoz ha admitido afrontar la responsabilidad con "sentimientos encontrados" y una "sensación algo amarga" y ha asegurado que jamás imaginó vivir un momento así y que le habría gustado llegar al cargo en otras circunstancias.

Ha revelado que el pasado 12 de octubre solicitó a Landaluce que "diera un paso al lado" para garantizar la estabilidad municipal, e intentó evitar por todos los medios una moción de censura que finalmente resultó "inevitable" ante la negativa del exalcalde.

Muñoz ha recalcado que la decisión adoptada por el grupo popular "no nace de la improvisación ni del afán de protagonismo, sino de la responsabilidad con Algeciras".

El nuevo alcalde ha justificado la medida al señalar que el Consistorio estaba ante "una situación de extrema gravedad" en la que, aun respetando la presunción de inocencia del regidor saliente, su formación debía asumir su "responsabilidad política".

En representación de Vox, la edil Eva Poza ha subrayado en su intervención que lo que más "indigna de todo esto es que se pudo evitar" porque los mismos motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce de su grupo del Senado en diciembre del año pasado, cuando el PSOE interpuso la primera denuncia contra él por presunto acoso sexual, deberían haber justificado que entonces dejara la alcaldía.

Tras mostrar su respeto a la presunción de inocencia de Landaluce, Poza ha apuntado que su dimisión, registrada el pasado domingo, llega "tarde" y "forzada", ha recordado que Vox ha votado a favor de la moción "a cambio de nada" y ha advertido a Muñoz que la formación seguirá "muy de cerca las decisones judiciales de su declaración como testigo" ante el juzgado que investiga una de las dos denuncias por presuntas agresiones sexuales.

Por su parte, el portavoz del PSOE ha acusado al PP de conocer los hechos "desde hace años", ya que "había pantallazos, había grabaciones, había testimonios y había comunicaciones internas y miraron para otro lado para el cálculo electoral y por el control de daños, no por las víctimas".

Ha explicado que su partido se ha abstenido "porque no vamos a votar a favor de una moción que propone a un candidato que ya ha pasado por el juzgado" y ha recordado que Muñoz ha declarado como testigo por el juzgado que investiga una de las dos denuncias por agresiones sexuales que pesan contra Landaluce. EFE

jmb/fs/aam

(foto) (vídeo)

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