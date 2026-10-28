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Iberia y Air Europa habilitan vuelos adicionales a Málaga y Sevilla

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(Actualiza la EC3863 con información de Air Europa)

Madrid, 28 oct (EFE).- Iberia y Air Europa han dispuesto vuelos adicionales a Málaga y Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que hasta el momento ha costado la vida a 68 personas, y que ha interrumpido las conexiones por tren entre Madrid y Andalucía.

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Fuentes de Iberia han explicado a EFE que han habilitado un vuelo adicional en ida y vuelta entre Madrid y Málaga y limitará a 99 euros los precios de sus vuelos en clase turista con origen o destino en Andalucía hasta el 8 de noviembre.

Además, la aerolínea de IAG dispondrá aviones de mayor capacidad (Airbus 321 en lugar de los A320 Neo y A319) con un aumento de la oferta del 20 % (520 nuevos asientos adicionales).

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Los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino a Andalucía desde Madrid quedarán topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business hasta el domingo 8 de noviembre.

La compañía ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

Por su parte, Air Europa ha añadido un vuelo adicional a partir de este miércoles a Málaga y Sevilla, y podría sumar alguno más en función de la demanda.

La colisión de dos trenes, un AVE y un Iryo en la localidad toledana de Urda, ha ocasionado al menos 68 muertos y numerosos heridos y ha obligado a cortar la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Renfe ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.EFE

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