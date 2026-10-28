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El Supremo del Reino Unido reconoce a la aseguradora del 'Prestige' su derecho a ser indemnizada

13/11/2012 Los tres acusados en el juicio del Prestige POLITICA GALICIA SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA
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El Tribunal Supremo del Reino Unido ha reconocido a la aseguradora del 'Prestige' -- el petrolero que en noviembre de 2002 contaminó la costa con el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel cuando transitaba a la altura de la gallega - su derecho a ser indemnizada.

Así lo recoge el fallo tras un pleito en relación a esta cuestión y las exigencias planteadas por la aseguradora London Steam-Ship Owners'Mutual Insurance Association. En él, se determina que podrá ser indemnizada por España, que tampoco tiene opción de cobrar los 855 millones del seguro.

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Entre otras cuestiones, sostiene que "el hecho de que las partes y los árbitros emplearán la denominación 'compensación en equidad' no priva a la citada aseguradora "del derecho al resarcimiento económico que legalmente le corresponde por incumplimiento contraactual".Lo hacen al estimar el recurso de apelación de esta parte frente a las pretensiones de España, pero también del Estado francés.

En el recurso, se planteaba cómo se aplica a un contrato que contiene una cláusula de arbitraje el principio según el cual un tercero no puede acogerse al beneficio de un contrato "sin aceptar su carga".

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En concreto, consistía en determinar si un tribunal ordinario o un tribunal arbitral ostenta la potestad de conceder dicha compensación por el incumplimeitno de lo que se ha calificado como una obligación en equidad de someterse a arbitraje. Esto después de que España no se se sometiese al mismo.

El fallo, que no establece cuantías concretas, se produce reconociendo el derecho a la citada compensación después de que se plantease una reclamación de 855 millones en los tribunales españoles y no por la vía del arbitraje, de acuerdo con la póliza existente para el barco siniestrado.

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