El Santander gana 12.405 millones hasta septiembre, un 20 % más, con venta de Polonia

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Madrid, 28 oct (EFE).- El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 12.405 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 20 % más que en el mismo periodo de 2025, resultado que incluye una plusvalía neta de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

Sin esa y otras partidas no recurrentes, el banco obtuvo un resultado ordinario récord de 11.176 millones, un 16 % más, gracias a la fuerte actividad de clientes y a los avances en mejoras de eficiencia y los mayores ingresos obtenidos con la ejecución de su plan ONE Transformation, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Santander ha incorporado 17 millones de nuevos clientes en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 189 millones, gracias a la actividad comercial en todos los negocios y a la incorporación de ocho millones de clientes de TSB, el banco británico adquirido al Sabadell, y a la compra del estadounidense Webster, cuyas adquisiciones se completaron el 30 de abril y el 20 de agosto, respectivamente. EFE