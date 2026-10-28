El jueves deja rachas muy fuertes de viento en el Estrecho e intervalos fuertes en Alborán

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Madrid, 28 oct (EFE).- Precipitaciones débiles en Baleares y el litoral sureste este jueves, así como intervalos fuertes de viento en el Alborán y probables rachas muy fuertes en el Estrecho.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, salvo algunos intervalos de nubes en el norte.

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Durante la primera mitad del día podrían darse precipitaciones débiles o chubascos en Baleares y litoral sureste; probables brumas y nieblas matinales en la meseta sur, tercio este peninsular, sistemas Béticos y norte de Galicia.

Las temperaturas máximas caerán en los litorales de Cataluña y Alborán, subirán en el interior de la Comunidad Valenciana, sistema Ibérico, alto Ebro, Cantábrico y buena parte del extremo oeste peninsular, y variarán poco en el resto.

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Las mínimas subirán en Andalucía occidental y meseta sur, bajarán en la meseta norte, nordeste y Baleares, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado en los litorales cantábrico y gallego, en el Ampurdán y Baleares; con intervalos fuertes en el Alborán y con probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; flojo en el resto.

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En Canarias predominarán los intervalos de nubes, que dejarán precipitaciones aisladas en las islas montañosas; quedarán restos de calima en la mitad oriental del archipiélago. Las temperaturas bajarán ligeramente y soplará viento flojo.

.-GALICIA: intervalos de nubes con brumas y probables bancos de niebla asociadas en el interior, más probables en Lugo, sin descartar lluvias débiles o lloviznas ocasionales en el extremo occidental. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Viento flojo.

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.-ASTURIAS: intervalos de nubes, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo.

.-CANTABRIA: intervalos de nubes aumentando a cielos nubosos, temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, tendiendo a nuboso en la mitad norte al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en el cuadrante noroccidental y con ligeros cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso, moderado en el extremo nororiental. Viento flojo.

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.-NAVARRA: intervalos nubosos; temperaturas mínimas en descenso en la Ribera, sin cambios en el resto, y máximas en ascenso en el tercio norte, notable en Pirineos y sin cambios en el resto. Viento flojo.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso, tendiendo a nuboso; temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, moderado en el extremo occidental. Viento flojo.

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.-ARAGÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, aumentando a nuboso por la tarde en Pirineos; brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del sur del sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el valle del Ebro y sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CATALUÑA: cielo con intervalos de nubes en el litoral y prelitoral, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas; cielo poco nuboso en el resto, aumentando a nuboso en el valle de Arán y extremo norte del Pirineo occidental.

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Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas en descenso en el nordeste y pocos cambios en el resto. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielo despejado o con nubes altas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en el sureste que dejarán probables brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el centro y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero descenso en el sureste, sin cambios en el resto. Viento flojo.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales que dejará brumas y nieblas en el extremo sureste y La Mancha. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en La Mancha; máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior de Valencia. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, tendiendo a despejarse por la tarde; no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso en las mínimas en el extremo noroeste. Viento flojo.

.-BALEARES: cielo poco nuboso, tendiendo en Mallorca a intervalos nubosos con algún chubasco aislado y ocasional. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas con pocos cambios. En Menorca, viento flojo a moderado, flojo en el resto.

.-ANDALUCÍA: cielo nuboso en la vertiente mediterránea y poco nuboso en el resto, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el litoral mediterráneo, más intensas y probables en los extremos oriental y occidental.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oriental, en ascenso en el resto; máximas en descenso en el extremo occidental de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto. Viento flojo, moderado en la provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes en el Estrecho y zonas expuestas.

.-CANARIAS: intervalos de nubes con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve. Calima ligera en las islas centrales y orientales. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, máximas en descenso. Viento flojo con brisas; flojo a moderado en zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife. EFE