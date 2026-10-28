Espana agencias

Doncic no puede salvar el invicto de los Lakers y victoria, al fin, de los Knicks

Guardar

Washington, 27 oct (EFE).- Los New York Knicks lograron su primera victoria de la temporada este martes con un 111-97 ante los Detroit Pistons tras un arranque con tres derrotas seguidas, mientras que Luka Doncic, con sus 41 puntos, no pudo salvar el invicto de los Lakers en Los Ángeles frente a los Portland Trail Blazers.

Los Blazers asaltaron el Crypto.com Arena por 129-136 y son uno de los cuatro equipos que aún no conoce la derrota junto a Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Memphis Grizzlies, todos en el Oeste.

PUBLICIDAD

Los Blazers lanzaron con un indomable acierto del 59 % en tiros de campo (46 de 78), incluido un 50 % en triples (18 de 36). Ja Morant y Deni Avdija convirtieron 23 puntos cada uno, Jrue Holiday 22 y Damian Lillard 21.

Los Lakers respondieron con un 56,3 % en tiros, liderados por los 41 puntos de Doncic y 23 de Austin Reaves, pero un triple y cuatro tiros libres de diferencia les costaron el partido. El esloveno ya promedia 34,3 puntos por partido en este inicio de temporada.

PUBLICIDAD

Los vigentes campeones habían empezado el curso perdiendo contra Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Orlando Magic, en un inicio desconcertante tras lograr en junio su primer anillo en más de medio siglo.

El inicio ante los Pistons, que llegaban invictos al Madison Square Garden, tampoco fue alentador para los Knicks. Al término del primer cuarto, Detroit ya había abierto una brecha de 13 puntos (25-38).

Pero todo cambió entre el segundo y tercer cuarto, con un parcial combinado de 63-25 a favor de los Knicks, que dejaron a Detroit en un 9 de 42 en tiros de campo (21,4 %).

"Este es otro año, un equipo nuevo. Las dificultades llegaron pronto, así que tenemos que luchar para sobreponernos", afirmó, aliviado, Jalen Brunson a pie de pista tras la victoria.

Brunson aportó 23 puntos al ataque de los Knicks, pero el mejor fue su compañero Karl-Anthony Towns. El dominicano terminó el partido con 27 puntos y 20 rebotes.

Más emocionante fue el partido que enfrentó en Boston a Celtics y Brooklyn Nets. Jayson Tatum, con una canasta sobre la bocina, dio a los Celtics el triunfo por 125-124 en la prórroga. Tatum firmó 40 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias.

Los Nets de Jordi Fernández, que aún no conocen el triunfo, habían logrado forzar la prórroga al igualar un partido que perdían de cuatro (117-113) a cuatro segundos del final.

Brooklyn mandó durante la prórroga, hasta que Tatum sentenció con ese lanzamiento quirúrgico justo delante de Fernández.

Paul George aportó 20 puntos a la cuenta de los Celtics, mientras que Michael Porter Jr. firmó 27 puntos y 12 rebotes para los Nets, con 24 de Julius Randle. Joe Mazzulla solo dio 6 minutos al español Hugo González, que atrapó dos rebotes.

Lo de los San Antonio Spurs frente a los Sacramento Kings (130-103) fue un auténtico paseo militar. Los texanos ganaban 80-54 al descanso y durante el segundo tiempo se dedicaron a gestionar esa ventaja.

Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 29 puntos y 10 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 26 puntos con un 8 de 13 en triples.

Este es el segundo triunfo de los Spurs, vigentes finalistas de la NBA, tras empezar el curso con dos derrotas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este 28 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,45 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España: la reserva de agua bajó este 28 de octubre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 28 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 28 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

El último balance de la Oficina del Censo Electoral recoge que solo pudo comprobar 1.278 registros del primer listado útil remitido por Exteriores. Los ministros se enfrentan a multas coercitivas de 1.000 euros y a posibles responsabilidades penales

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

España concentra el 44% de la superficie quemada total de la Unión Europea en 2026, el año que se propagó el incendio más grande y destructivo

El informe de Zero Carbon Analytics sitúa a España como el país más afectado del continente con 301.106 hectáreas arrasadas; por delante de las 114.165 hectáreas quemadas de Italia y las 97.971 hectáreas de Francia

España concentra el 44% de la superficie quemada total de la Unión Europea en 2026, el año que se propagó el incendio más grande y destructivo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

ECONOMÍA

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

DEPORTES

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”