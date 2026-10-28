China confirma que no emitirá LaLiga y ve insuficientes las disculpas del Real Madrid

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Pekín, 28 oct (EFE).-La radiotelevisión estatal china confirmó que suspendió la retransmisión de LaLiga por las declaraciones de Kylian Mbappé y rechazó este miércoles las explicaciones del Real Madrid, al considerar que las palabras del jugador "trascienden la libertad de expresión" y que el club español no puede eludir su responsabilidad.

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró que no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y tiene derecho a expresar sus opiniones personales.

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La entidad, que confirmó este lunes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar". EFE

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