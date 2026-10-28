Castilla-La Mancha activa el 900 122 112 para atender a los familiares de víctimas de Urda

Guardar

Toledo, 28 oct (EFE).- La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado de que la línea telefónica 900 122 112 está activa para atender a los familiares de las víctimas de los accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha informado en redes sociales la Consejería, los familiares tienen activo ese teléfono de información, al que se unen los activados por Renfe en el teléfono 900 10 10 20 y la compañía ferroviaria Iryo, que ha puesto a disposición de los afectados el teléfono 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente.

PUBLICIDAD

Además, en el Tribunal de Instancia de Orgaz se ha constituido también un Centro de Atención a víctimas y familiares con el número habilitado 925 317 020, y se ha acordado la habilitación del correo electrónico atencionvictimas.trenorgaz@justicia.es para canalizar la atención a víctimas, familiares y profesionales.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:53 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros ha embestido un Iryo que llevaba 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.

PUBLICIDAD

La colisión de los dos trenes en la localidad toledana de Urda ha ocasionado al menos 68 muertos y numerosos heridos y, hasta allí, se han trasladado numerosas unidades de bomberos y ambulancias, al tiempo que Renfe ha anunciado que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20. EFE