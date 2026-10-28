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AMP- Frente Amplio exige que se asuman responsabilidades políticas y una auditoría sobre la red ferroviaria

17/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (i), y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d), durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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Frente Amplio ha exigido que se asuman responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida hasta ahora de 68 personas, al considerar que es "inadmisible" que se produzcan en el mismo año dos siniestros de gravedad en el mismo año.

De igual modo, ha reclamado este miércoles que que se realice una auditoria independiente sobre el estado de la red ferroviaria y los servicios relacionados.

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Así lo ha trasladado la candidatura en un comunicado posterior a la rueda de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Frente Amplio ha subrayado que se pronuncia sobre el accidente desde la "consternación y la tristeza" y en primer lugar traslada su pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Además, ha enviado su apoyo a los servicios técnicos que están trabajando en la zona y al conjunto de los trabajadores ferroviarios.

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Luego, ha proclamado que la "gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido". También ha apuntado al Ministerio de Transporte al proclamar que "es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año".

ASUMIR RESPONSABILIDADES A TODOS LOS NIVELES

Por tanto y ante la gravedad de estos hechos, Frente Amplio ha destacado que se requieren que se asuman "responsabilidades a todos los niveles".

"Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad", ha apostillado para recalcar que cancela su agenda de precampaña hasta nuevo aviso. Por ejemplo, se va a posponer el acto previsto este sábado en Barcelona con presencia de la candidata, Ada Colau, y el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, la candidatura ha animado a la ciudadanía a acudir al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las 20 horas ante los ayuntamientos para mostrar solidaridad con las víctimas del accidente.

COMPROMÍS: AHORA SOLIDARIDAD, DESPUÉS SERÁ EL TIEMPO DE INVESTIGAR

A su vez, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha afirmado en las redes que el "corazón se encoge ante un nuevo incidente en el tren de alta velocidad".

De esta forma, ha afirmado que ahora es el momento de mostrar toda la solidaridad a las víctimas y apoyo a los equipos de emergencia y personal ferroviario. "Después será tiempo de investigaciones y responsabilidades políticas", ha apostillado.

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