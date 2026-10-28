6-1. El Barça regresa a Europa con una goleada ante el Minerva

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El Barça comenzó este miércoles su andadura en la Liga de Campeones, tras dos temporadas de ausencia, con una goleada ante el Minerva suizo (6-1) en la primera jornada de la ronda principal, que se disputa en el Sportova hala Arena de Lucenec (Eslovaquia).

El conjunto azulgrana entró frío, lo que permitió al cuadro helvético empatar y aguantar el pulso durante los primeros once minutos. Sin embargo, un tiempo muerto de Javi Rodríguez precedió a dos goles en apenas un minuto que encarrilaron el triunfo, marcado por el protagonismo de los pívots, con sendos dobletes de Jean Pierre Guissel 'Pito' e Higor de Souza.

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La aventura continental continuará este jueves, cuando el Barça se medirá al Semey kazajo (16:00 CET), y concluirá el sábado 31 ante el anfitrión, el Lucenec (18:00 CET).

Los tres primeros de cada grupo accederán a los octavos de final, mientras que los dos primeros obtendrán la ventaja de jugar en casa el partido de vuelta de esa eliminatoria.

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El Barça regresaba a Europa dos años después y arrancaba su andadura en la 'Champions' ante un rival desconocido que no le hizo bajar la guardia. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Catela puso un pase largo para Pito, que controló y superó por bajo a Silva para inaugurar el marcador (1-0, min. 2).

El pívot brasileño forzó un penalti que Catela, sin embargo, no logró transformar para ampliar la ventaja. El Minerva no se arrugó y aprovechó un robo en la salida de balón azulgrana para que Gomes se plantara ante Feixas, que salvó el primer disparo pero nada pudo hacer en el segundo (1-1, min. 11).

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Javi Rodríguez pidió tiempo muerto para espolear a sus jugadores y la reacción no se hizo esperar. Apenas unos segundos después, Joao Victor dribló a su marcador y definió al palo largo para devolver la ventaja al Barça (2-1, min. 11). Y, poco después, Adolfo puso un balón al segundo palo para que Sergio González solo tuviera que empujar el 3-1 (min. 12).

Ese doble golpe en menos de un minuto desinfló las esperanzas del Minerva y el Barça aprovechó entonces su dominio de la posesión y amplió la ventaja por medio de Higor (4-1, min. 15), para llegar al descanso con una cómoda renta.

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El ritmo del partido cayó en picado tras el paso por vestuarios. Y el Barça, sin forzar la máquina, encontró el quinto de Higor tras un error de Ferreira, en el minuto 30.

Pito, con un obús por la escuadra firmó el definitivo 6-1 (min. 34). El tramo final dejó, además, el estreno de Iker Abad bajo palos, en un marcador que ya no volvió a moverse.

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- Ficha técnica

6 - Barça: Feixas; Catela, Antonio, Pito (2) y González (1), -cinco inicial-, Dídac (p.s), Garcia, Higor (2), Adolfo, Martel, Touré, Joao Víctor (1), Mouhoudine.

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1 - Minerva: Silva; Tomic, Ferreira, Hiroshi, Costamanha, -cinco inicial-, Mannhart (p.s), Jaggi, Hugo, Encinas, Kägi, Gomes (1), Halimi, Petrov.

Goles: 1-0, min.2: Pito. 1-1, min.11: Ryan Gomes. 2-1, min.11: Joao Victor. 3-1, min.12: Sergio González. 4-1, min.15: Higor. 5-1, min.30: Higor. 6-1, min.34: Pito.

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Árbitros: Ondrej Cerny (CZE), Jiri Bergs (BEL) y Antonio Dimundo (ITA). Sin amonestados.

Incidencias: Primer partido de la ronda principal de la Liga de Campeones disputado en el Sportova hala Arena de Lucenec. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE

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avm/gmh/ism