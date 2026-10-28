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111-97. Los Knicks ponen fin a su mal arranque con una victoria ante los Pistons

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Washington, 27 oct (EFE).- Los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA, lograron este martes su primera victoria de la temporada con un 111-97 ante los Detroit Pistons tras un arranque con tres derrotas seguidas.

Los Knicks (1-3) habían empezado perdiendo contra los Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Orlando Magic, un inicio desconcertante tras lograr en junio su primer campeonato en más de medio siglo tras superar a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA.

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El inicio ante los Pistons, que llegaban invictos (3-0) al Madison Square Garden, tampoco fue alentador para los Knicks. Al término del primer cuarto, Detroit ya había abierto una brecha de 13 puntos (25-38), agravando la crisis del campeón.

Todo cambió en el segundo cuarto. Los de Mike Brown protagonizaron una de esas remontadas que la temporada pasada les llevaron hasta el anillo de campeones.

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Con un parcial de 26-12 en ese segundo cuarto y otro demoledor de 37-13 en el tercero, los Knicks se pusieron 25 arriba (88-63) a falta de un último cuarto por jugar. En esos dos cuartos, Detroit solo acertó un 21,4 % de sus tiros de campo (9 de 42).

Pero una reacción de los Pistons en el último cuarto obligó a Mike Brown a devolver a sus titulares a la pista, incluido Jalen Brunson, cuando parecía que podrían acabar el partido descansando en el banquillo.

Detroit se puso a 11 puntos (104-93) a 2:39 para el final, pero los Knicks respondieron con un demoledor triple de Josh Hart que prácticamente cerraba la puerta a la remontada.

"Este es otro año, un equipo nuevo. Las dificultades llegaron pronto, así que tenemos que luchar para sobreponernos", afirmó, aliviado, Brunson a pie de pista tras la victoria.

Brunson aportó 23 puntos al ataque de los Knicks, pero el mejor fue su compañero Karl-Anthony Towns. El dominicano terminó el partido con 27 puntos y 20 rebotes.

Para los Pistons, que encajaron su primera derrota esta temporada, Paul Reed sumó 22 puntos y 9 rebotes, mientras que Cade Cunningham aportó 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, cerca del triple-doble. EFE

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