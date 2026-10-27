Yacimiento italiano revela 100.000 años de continuidad tecnológica en el sur de Europa

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Burgos, 27 oct (EFE).- El estudio de más de 2.100 restos líticos recuperados en el yacimiento italiano de Notarchirico, uno de los escasos registros europeos de hace 700.000 años, ha demostrado la capacidad de adaptación de las poblaciones humanas del sur de Europa, que mantuvieron su forma de fabricar herramientas durante casi 100.000 años pese a los cambios climáticos y ambientales.

La investigación, publicada en la revista Journal of Human Evolution y en la que participa la arqueóloga Paula García-Medrano del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), analiza la secuencia completa de este yacimiento, situado cerca de Venosa, en la región de Basilicata (sur de Italia).

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En concreto, reconstruye las estrategias tecnológicas de los grupos humanos que lo ocuparon hace aproximadamente entre 695.000 y 610.000 años, ha explicado el Cenieh en una nota de prensa, y analiza más de 2.100 restos líticos recuperados de los 13 niveles arqueológicos distintos que lo componen.

Una de las novedades del estudio es la integración de los materiales recogidos en las excavaciones dirigidas por Marcello Piperno entre 1980 y 1995 con los procedentes de las nuevas campañas, iniciadas en 2016 bajo la dirección de Marie-Hélène Moncel, del Museo Nacional de Historia Natural de París.

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De este modo, se han analizado desde núcleos y lascas hasta cantos tallados y bifaces, comparando las estrategias de fabricación de herramientas a lo largo de toda la secuencia.

El equipo internacional ha combinado el análisis tecnológico de los útiles con el estudio de las materias primas, métodos estadísticos y técnicas de morfometría geométrica tridimensional, que permiten examinar las variaciones en la forma de las herramientas y su grado de elaboración.

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El resultado muestra que los grupos humanos aprovecharon principalmente materias primas locales, en especial sílex y caliza, seleccionadas según su tamaño, forma y calidad.

También muestra la presencia esporádica de bifaces, herramientas talladas por ambas caras que representan una de las manifestaciones características del Achelense europeo, lo que evidencia que poseían los conocimientos necesarios para controlar el volumen de la piedra y fabricar instrumentos más elaborados.

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Paula García Medrano ha explicado que, si bien hay diferencias entre los niveles en las dimensiones de las piezas, los tipos de herramientas y las estrategias de aprovechamiento de la piedra, estas variaciones no reflejan una evolución tecnológica lineal ni la sustitución de unas tradiciones por otras.

El estudio también relaciona las estrategias tecnológicas con las condiciones ambientales, que variaron con combinaciones de zonas arboladas, espacios abiertos y ambientes lacustres, más o menos extensas según las oscilaciones climáticas, y presencia de grandes mamíferos.

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Las huellas de uso identificadas en algunas herramientas indican que se emplearon en actividades relacionadas con el procesamiento de madera, plantas y tejidos animales.

Y la distribución de los materiales y las evidencias de reutilización de determinadas piezas apuntan a ocupaciones recurrentes, probablemente de corta duración, vinculadas a la búsqueda de recursos y al tránsito por el territorio.

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Sin embargo, los investigadores concluyen que las diferencias entre los conjuntos arqueológicos se explican mejor por la disponibilidad de materias primas, las actividades desarrolladas y la intensidad de las ocupaciones que por cambios culturales profundos.

En conjunto, Notarchirico ofrece una perspectiva excepcional de la capacidad de adaptación de las poblaciones humanas del sur de Europa, que mantuvieron unas estrategias tecnológicas eficaces a lo largo de miles de años y bajo condiciones climáticas diferentes, concluye el estudio.EFE

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