Espana agencias

Tres testigos que llegaron a nado a Ceuta identifican a mandos marroquíes en la frontera

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- Tres personas de las miles que entraron a nado en Ceuta el pasado 30 de julio identificaron ante la Policía Nacional a autoridades y a altos mandos policiales del país magrebí en las inmediaciones de la frontera con la ciudad autónoma, cuando se estaba produciendo la entrada masiva e irregular de migrantes.

La Policía envió las declaraciones a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que les ha citado de urgencia a declarar este miércoles en la causa en la que investiga la entrada masiva.

PUBLICIDAD

Según la documentación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la que ha tenido acceso EFE, las declaraciones fueron practicadas los pasados días 19 y 21.

Uno de ellos es Hicham E. B., un ex gendarme marroquí que estuvo destinado hasta marzo de este año en el aeropuerto de Marrakech que intentó entrar sin éxito el 27 de julio pero que finalmente lo consiguió a nado el mediodía del día 30.

PUBLICIDAD

En su interrogatorio, afirmó que ese día vio en las redes sociales varias publicaciones de El Faro de Ceuta que destacaban “que mucha gente estaba corriendo hacia la frontera, la cual cruzaban para lograr llegar a España” y que, por esta razón, decidió unirse dejando claro que "nadie le interceptó ni le prohibió la entrada” y que lo hizo sin recibir ninguna instrucción previa.

No obstante, observó que se encontraban desplegados en la zona “agentes de las Fuerzas Auxiliares de Rabat, de la Policía Nacional marroquí y de la Gendarmería Real”.

Fue en ese momento del interrogatorio cuando los agentes le mostraron fotografías con perfiles de dinamizadores marroquíes que posiblemente participaron en los hechos del 30 de julio.

Y, de inmediato, el testigo reconoció “sin ningún género de dudas“ al “bacha” de Castillejos, que ejerce de subdelegado del Gobierno en esa ciudad, cuya función es transmitir las órdenes que le da el “wali“ o delegado a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Al respecto, dijo que vio al bacha cerca de la frontera acompañado de distintas fuerzas de seguridad y cargos locales “hablando con sus teléfono“ así como “dando órdenes“ y “haciendo indicaciones“.

Igualmente identificó en otra imagen a un cargo equivalente al jefe superior de la policía de Tetuán, que fue detectado en la zona.

El segundo de los testigos es Mohamed A., que se encontraba en Tetuán cuando "descubrió en redes sociales lo que estaba ocurriendo en Ceuta", por lo que cogió su moto y se fue a Castillejos -vecina a Ceuta- donde había "todo tipo de policías" por la fiesta del trono. Luego se dirigió a la playa y entró a nado a las 17.00 horas.

También a él le exhibieron imágenes de posibles agentes y autoridades marroquíes en la zona y reconoció al "wali de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas", equivalente a un delegado del Gobierno, al "jefe de la policía de Tetuán" de quien dice que "es lo más" en relación a que se trataría de la máxima autoridad en ese lugar, y por último al “secretario de administración provisional”.

En cuanto al tercero, Ziyad Y., comentó que accedió a nado alrededor de las 09.30 horas. Ese día se dirigía a su trabajo en Cabo Negro cuando vio a una “gran cantidad de gente” caminando hacia la frontera y entonces cogió la moto de su jefe para “poner rumbo“ al Tarajal observando “pocas fuerzas de seguridad” de su país.

Dijo que como trabajaba en la zona podía reconocer a las autoridades que le exhiben en las imágenes, como el “Mkadam“ al que llaman “el chivato“, que se dedica a informar al alcalde de turno de irregularidades detectadas en la zona.

También reconoció a un teniente de las fuerzas auxiliares de Castillejos que trabaja en la frontera y a un jefe de la Policía Nacional de Rincón (Marruecos). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 27 de octubre: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 27 de octubre: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 27 de octubre de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 27 de octubre de 2026

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 27 octubre

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 27 de octubre

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber

En 2025, cerca de 10 millones de personas utilizaron tratamientos como Ozempic y Wegovy en Estados Unidos

La cerveza, en peligro por el consumo de Ozempic: Heineken advierte a los bares de que la gente ya no tiene ganas de beber
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”