Tres testigos que llegaron a nado a Ceuta identifican a mandos marroquíes en la frontera

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Madrid, 27 oct (EFE).- Tres personas de las miles que entraron a nado en Ceuta el pasado 30 de julio identificaron ante la Policía Nacional a autoridades y a altos mandos policiales del país magrebí en las inmediaciones de la frontera con la ciudad autónoma, cuando se estaba produciendo la entrada masiva e irregular de migrantes.

La Policía envió las declaraciones a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que les ha citado de urgencia a declarar este miércoles en la causa en la que investiga la entrada masiva.

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Según la documentación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la que ha tenido acceso EFE, las declaraciones fueron practicadas los pasados días 19 y 21.

Uno de ellos es Hicham E. B., un ex gendarme marroquí que estuvo destinado hasta marzo de este año en el aeropuerto de Marrakech que intentó entrar sin éxito el 27 de julio pero que finalmente lo consiguió a nado el mediodía del día 30.

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En su interrogatorio, afirmó que ese día vio en las redes sociales varias publicaciones de El Faro de Ceuta que destacaban “que mucha gente estaba corriendo hacia la frontera, la cual cruzaban para lograr llegar a España” y que, por esta razón, decidió unirse dejando claro que "nadie le interceptó ni le prohibió la entrada” y que lo hizo sin recibir ninguna instrucción previa.

No obstante, observó que se encontraban desplegados en la zona “agentes de las Fuerzas Auxiliares de Rabat, de la Policía Nacional marroquí y de la Gendarmería Real”.

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Fue en ese momento del interrogatorio cuando los agentes le mostraron fotografías con perfiles de dinamizadores marroquíes que posiblemente participaron en los hechos del 30 de julio.

Y, de inmediato, el testigo reconoció “sin ningún género de dudas“ al “bacha” de Castillejos, que ejerce de subdelegado del Gobierno en esa ciudad, cuya función es transmitir las órdenes que le da el “wali“ o delegado a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

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Al respecto, dijo que vio al bacha cerca de la frontera acompañado de distintas fuerzas de seguridad y cargos locales “hablando con sus teléfono“ así como “dando órdenes“ y “haciendo indicaciones“.

Igualmente identificó en otra imagen a un cargo equivalente al jefe superior de la policía de Tetuán, que fue detectado en la zona.

El segundo de los testigos es Mohamed A., que se encontraba en Tetuán cuando "descubrió en redes sociales lo que estaba ocurriendo en Ceuta", por lo que cogió su moto y se fue a Castillejos -vecina a Ceuta- donde había "todo tipo de policías" por la fiesta del trono. Luego se dirigió a la playa y entró a nado a las 17.00 horas.

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También a él le exhibieron imágenes de posibles agentes y autoridades marroquíes en la zona y reconoció al "wali de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas", equivalente a un delegado del Gobierno, al "jefe de la policía de Tetuán" de quien dice que "es lo más" en relación a que se trataría de la máxima autoridad en ese lugar, y por último al “secretario de administración provisional”.

En cuanto al tercero, Ziyad Y., comentó que accedió a nado alrededor de las 09.30 horas. Ese día se dirigía a su trabajo en Cabo Negro cuando vio a una “gran cantidad de gente” caminando hacia la frontera y entonces cogió la moto de su jefe para “poner rumbo“ al Tarajal observando “pocas fuerzas de seguridad” de su país.

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Dijo que como trabajaba en la zona podía reconocer a las autoridades que le exhiben en las imágenes, como el “Mkadam“ al que llaman “el chivato“, que se dedica a informar al alcalde de turno de irregularidades detectadas en la zona.

También reconoció a un teniente de las fuerzas auxiliares de Castillejos que trabaja en la frontera y a un jefe de la Policía Nacional de Rincón (Marruecos). EFE

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