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Tres consejeros relatan la pasividad de Marruecos con agentes en toallas mirando el móvil

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Madrid, 27 oct (EFE).- Tres consejeros del Gobierno de Ceuta han dado cuenta a la jueza María Tardón de la "absoluta pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes desplegados en la frontera el pasado 30 de julio, con uniformados tumbados en toallas mirando el móvil, otros rezando y algunos inactivos en el agua.

Nabila Banian (Sanidad y Servicios Sociales), Alberto Ramón (Presidencia) y Alejandro Ramírez (Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos), que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, han comparecido en la Audiencia Nacional casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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Los testimonios de los consejeros, que se desplazaron a la frontera, coinciden en la "absoluta pasividad y permisividad" de los agentes del país magrebí, que ellos constataron visualmente.

Ramírez ha declarado que "esa noche había cinco o seis gendarmes marroquíes", uno sobre una toalla consultando el móvil, otro rezando, otro ayudando a que pasasen por el mar y otros viendo venir a la multitud de personas, lo que denota "pasividad".

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Ha asegurado también que vio a personas coordinadas en el lado español recogiendo los flotadores utilizados por quienes llegaban para después pasarlos de vuelta a Marruecos, donde eran redistribuidos.

Banian ha explicado que observó a solo cinco uniformados marroquíes, de los cuales vio a uno dentro del agua permitiendo expresamente el paso a nado, otro parado en el espigón y otro en actitud de rezo.

Ella, además, ha dado cuenta de un episodio que le ocurrió cuando se encontró al exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, quien le comentó que Marruecos estaba colaborando, una afirmación que no sabe si fue o no irónica pero que a ella le ofendió.

En este sentido, los consejeros han dicho que en el lado marroquí no existía tumulto ni sensación de descontrol, sino que había una "cierta organización" y que, prueba de ello, es que las personas "caminaban con tranquilidad" hacia la valla, entre las que había mujeres con niños pequeños y familias enteras.

Los consejeros, por otra parte, han manifestado la falta de cooperación de las autoridades del país vecino en la gestión de los 91 cadáveres recuperados aquel día, una vez que Marruecos rechazó la autorización de la funeraria para la repatriación, una actuación que Rabat condicionó más tarde a la devolución simultánea de los menores.

En cuanto a la fuerzas españolas, la consejera de Sanidad ha dicho que la mañana del 30 de julio solo había seis guardias civiles y que a medianoche tanto ella como Ramírez vieron que los agentes no realizaron procedimientos de contención ni devoluciones en caliente, sino que redirigieron a los migrantes a la playa del Tarajal.

De la Delegación del Gobierno, también han apuntado que no transmitió en ningún momento a las autoridades locales información de inteligencia previa sobre la actuación de mafias o grupos organizados, como tampoco se hizo desde la Secretaría de Estado de Seguridad en las conversaciones previas al 30 de julio.

Sí que Gaitán ha señalado que Ceuta propuso a Interior instalar una barrera de boyas 15 días antes, pero que la secretaria de Estado lo rechazó porque pensaba que las mallas de debajo iban a atrapar a los migrantes. Dicha barrera se colocó finalmente en agosto.

Los tres consejeros han coincidido en que no recibieron ayuda concreta del Gobierno pero sí buen tono de la secretaria de Estado de Seguridad, si bien nunca se llegó a concretar en ayudas y que desde este departamento se alegó que el incremento de entradas previo al 30 de julio era normal, según añaden las fuentes. EFE

(Foto)

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