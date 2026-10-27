Toledo acoge en diciembre un congreso internacional sobre el futuro de ciudades patrimonio

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Toledo, 27 oct (EFE).- La ciudad de Toledo acogerá del 1 al 3 de diciembre un congreso internacional dedicado a reflexionar sobre el presente y el futuro de las ciudades históricas con el objetivo de encontrar nuevas formulas para conservar el patrimonio sin renunciar a que los cascos antiguos sigan siendo espacios vivos y habitados.

El encuentro, que se enmarca en los actos del 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo, lo han presentado este martes el presidente del Consorcio y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el director de la Escuela de Arquitectura, Carlos Asensio; y el decano de la Facultad de Humanidades de Toledo, Óscar López.

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El congreso 'Reimaginar: personas, patrimonio y futuro' abordará los desafíos que afrontan las ciudades históricas desde una perspectiva global, elaborará propuestas que contribuyan a su conservación y desarrollo y compartirá experiencias con otras ciudades, especialmente de América Latina y el Mediterráneo.

Incluirá conferencias, talleres participativos y presentación de proyectos como el de Alamillos del Tránsito, donde se prevén un total de 28 viviendas colaborativas, aparcamientos y espacios comunes.

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El objetivo es que participen en el congreso arquitectos, arqueólogos, restauradores, asociaciones de vecinos o escolares y la comunidad educativa.

Velázquez ha destacado que "solamente alcanzaremos un futuro exitoso si somos capaces de compaginar la conservación y preservación de nuestro patrimonio histórico".

El congreso está impulsado por el Consorcio de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con el Ayuntamiento, la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Humanidades y el Instituto Politécnico de Turín, entre otras instituciones. EFE

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