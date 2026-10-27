Sonia Bermúdez: "Los premios permiten tener referentes para las niñas"

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Astorga (León), 27 oct (EFE).- La seleccionadora española de fútbol femenino, Sonia Bermúdez, ha reconocido este martes que los premios obtenidos por las jugadoras en la gala del Balón de Oro en Londres permiten "tener referentes muy especiales" para las niñas que practican este deporte en España.

"Nos costaba tener referentes y ahora es importante lo logrado en el Balón de Oro porque son jugadoras que se dejan todo para ser grandes futbolistas y qué mejor que ellas y su trabajo en los clubes y con la selección, para ser un escaparate para las niñas", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.

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Bermúdez ha hecho referencia a la ceremonia de entrega de estos galardones, que tuvo lugar este lunes en la capital británica, y en la que Alexia Putellas recibió su tercer Balón de Oro, mientras que Vicky López se hizo con el premio a mejor jugadora joven y Cata Coll, a la mejor guardameta.

La seleccionadora, que ha participado en una jornada de divulgación en Astorga (León) organizada por la Federación de Fútbol de Castilla y León ante 350 escolares, ha incidido en "lo fácil es llegar y lo difícil es mantenerse".

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"Hay que sacrificar muchas cosas, trabajar y luchar mucho para conseguir lo que cada una quiere y hay que empezar por la base, que es la que hay que cuidar porque es el futuro de la selección", ha subrayado.

Asimismo, la seleccionadora ha realizado un entrenamiento con 200 jóvenes jugadoras de clubes de la provincia de León y otras limítrofes como Burgos y Valladolid.

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En la jornada también han participado Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Cristina Martínez, exfutbolista profesional natural de Astorga que fue capitana del Deportivo de La Coruña hasta la pasada temporada. EFE

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