Resultados de los partidos de este martes de la primera ronda de la Copa del Rey

Madrid, 27 oct (EFE).- Resultados y calendario de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey:
Martes 27 octubre:
PUBLICIDAD
CD Cuarte 0 - GIRONA 2
Calamocha 0 - EUROPA 3
Pinatar 1 - ELCHE 3
SESTAO RIVER 4 - Espanyol 3 (prórroga)
Gimnástica Segoviana 0 - CULTURAL LEONESA 1
Ciudad de Lucena 0 - RAYO MAJADAHONDA 1
RSD Alcalá 1 - LAS PALMAS 3 (prórroga)
Castellonense 1 - ALMERÍA 2 (prórroga)
UD Llanera 1 (3) - PONFERRADINA 1 (5) (penaltis).
Sporting de Alcázar 0 - MÁLAGA 3
Manacor 0 - VILLARREAL 5
Tudelano 0 - ZARAGOZA 4
AROSA 2 - Pontevedra 0
ATLÉTICO PASO 3 - Córdoba 1
Atlético Tordesillas 3 (2) - MIRÁNDÉS 3 (4)
Don Benito 2 - CD EXTREMADURA 4
Manresa 0 (1) - SANT ANDREU 0 (4) (penaltis)
Recreativo Huelva 2 - RAYO VALLECANO 3 (prórroga).
Miércoles 28 octubre
19:00: Utebo (2A RFEF) - Sabadell (2a)
19:00: Pamplona (3a RFEF) - Eibar (2a)
19:00: Poblense (2a RFEF) - Ceuta (2a)
19:00: Coruxo (2a RFEF) - Zamora (1a RFEF)
19:00: Club Portugalete (2a RFEF) - Real Unión (1a RFEF)
19:00: Anaitasuna (Regional) - Alavés (1a)
19:00: Tarancón (3a RFEF) - Levante (1a)
19:00: Peña Sport (3a RFEF) - Huesca (1a RFEF)
20:00. Amorebieta (2a RFEF) - Logroñés (1a RFEF)
20:00. Mijas Las Lagunas (2a RFEF) - Jaén (1a RFEF)
20:00. Alcoyano (2a RFEF) - Mallorca (2a)
20:00. Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF) - Leganés (2a)
20:00. Covadonga (3a RFEF) - Valladolid (2a)
20:00. Numancia (2a RFEF) - Oviedo (2a)
20:00. Badajoz (2a RFEF) - Tenerife (2a)
20:00. Puertollano (2a RFEF) - Albacete (2a)
20:30. Cieza (2a RFEF) - Granada (2a)
20:30. Reus Reddis (2a RFEF) - Barakaldo (1a RFEF)
20:30. Minera (2a RFEF) - Cartagena (1a RFEF)
20:30. Gimnásitca Torrelavega (2a RFEF) - Ourense (2a)
21:00. Navalcarnero (2a RFEF) - Betis (1a)
21:00. Salamanca (2a RFEF) - Celta (1a)
21:00. Xerez (2a RFEF) - Cádiz (2a)
21:00. Tavernes (Regional) - Valencia (1a)
Jueves 29 octubre:
19:00: Lebrijana (regional) - Getafe (1a)
19:00: At. Calatayud (regional) - Osasuna (1a)
19:00: At. Baleares (2a RFEF) - Eldense (2a)
19:00: UD Sanse (2a RFEF) - Coria (1a RFEF)
20:00: Guijuelo (3a RFEF) - Sporting de Gijón (2a)
20:00: Conquense (2a RFEF) - Burgos (2a)
20:00: Varea (3a RFEF) - Andorra (2a)
20:00: Antequera (1a RFEF) - Águilas (1a RFEF)
20:00: Real Ávila (2a RFEF) - Unionistas Salamanca (1a RFEF)
21:00: AE Prat (regional) - Athletic (1a)
21:00: Sporting Hortaleza (regional) - Sevilla (1a)
21:00: Ribadesella (regional) - Racing (1a)
21:00: Auriense (regional) - Deportivo (1a).
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA RONDA: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Elche, Málaga, Villarreal, Rayo Vallecano, Girona, Almería, Las Palmas, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Extremadura, Zaragoza, Sant Andreu, Europa, Sestao River, Arosa y Atlético Paso. EFE
PUBLICIDAD
id/asc
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD