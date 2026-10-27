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Rafa Jódar debuta en Basilea con un solvente triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo

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Madrid, 27 oct (EFE). El tenista español Rafa Jódar, número 11 del mundo, debutó en el torneo que se disputa en la ciudad suiza de Basilea, sobre pista dura y de categoría ATP 500, con una muy buena versión, siendo muy sólido con su saque casi todo el partido para acabar derrotando al chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 6-2.

Jódar, tercer favorito y cuyo último encuentro había sido la final española del Masters 1000 de Shanghai perdida contra Alejandro Davidovich Fokina, tuvo su primera gran complicación en el sexto juego, cuando yendo 3-2 abajo dio tres opciones de rotura a su rival. Levantadas todas ellas, la inercia positiva le llevó también a quebrar en el séptimo y a ganar el octavo con bolas nuevas a pesar de desperdiciar un 40-0.

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Tras adjudicarse Tabilo su siguiente saque de manera cómoda, en el décimo y definitivo Jódar tuvo que volver a emplearse a fondo para imponerse en un juego con alternativas, en el que ofreció tres posibilidades de quiebre y necesitó de dos bolas de set para acabar cerrándolo por 6-4 en 52 minutos.

La segunda manga empezó muy bien para el leganense, que se situó de primeras 4-0 arriba. Pese a ello Tabilo no se dejó ir y forzó el 5-2 tras un juego en el que esquivó tres pelotas de partido. No fue más allá porque Jódar terminó venciendo por 6-2. Ahora se medirá al monegasco Valentin Vacherot, quien derrotó al argentino Mariano Navone por 6-3 y 7-6. EFE

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