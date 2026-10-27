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Podemos pide prudencia pero no descarta agentes infiltrados o la ultraderecha tras los disturbios de Barcelona y Bilbao

20/10/2026 La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
20/10/2026 La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido este martes prudencia a la hora de determinar quién está detrás de los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, pero sin descartar que puedan estar implicados policías infiltrados o personas de extrema derecha.

"Yo quiero ser prudente porque el propio movimiento antifascista vasco se desmarcaba de esta cuestión", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso Belarra, quien ha señalado que no se sabe si los incidentes están relacionados con "policías infiltrados", algo que, según ha indicado, se ha visto en "numerosas movilizaciones" a lo largo de la historia de España, con personas de extrema derecha o con el enfado acumulado entre los jóvenes.

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En este sentido, la líder de Podemos ha subrayado que existe un "profundo malestar" entre muchos jóvenes que viven en un sistema "enormemente violento contra ellos, que les impide emanciparse, encarece el acceso a la educación pública y frustra sus proyectos vitales".

"Es muy difícil que prenda una mecha si no hay un malestar subyacente", ha señalado Belarra, responsabilizando al Gobierno y al bipartidismo de "no dar respuesta" a los principales problemas de la juventud.

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"CRIMINALIZAR LA PROTESTA"

Además, ha denunciado que muchos medios de comunicación, junto con el PP y Vox, están utilizando estos episodios para "criminalizar la protesta" y a los movimientos sociales, "mezclando" los disturbios con las movilizaciones pacíficas por la vivienda, las acampadas, la huelga general del próximo 11 de noviembre y las huelgas indefinidas del profesorado.

Así, la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha advertido contra los intentos de "meter a todo el mundo en el mismo saco" para justificar cargas policiales como las registradas en la capital contra profesores que se manifestaban pacíficamente.

Por ello, ha pedido que los "disturbios" en Barcelona y Bilbao no sirvan para desacreditar las movilizaciones sociales y que se reflexione sobre el malestar de fondo que lleva a tantos jóvenes a salir a las calles. "Es muy difícil que prenda una mecha si no hay un malestar subyacente. La única vía para salir de eso es que realmente haya políticas que den respuesta a los problemas de la gente", ha finalizado Belarra.

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