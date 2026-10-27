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Perasovic: Entiendo que la gente esté decepcionada, pero esto puede cambiar rápido

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Vitoria, 27 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, asumió tras la derrota ante el Real Madrid, que la gente pueda estar “decepcionada”, pero señaló que la situación “puede cambiar rápido”.

El croata dijo en sala de prensa que es consciente que “la paciencia no existe en baloncesto” y remarcó que “con la vuelta de jugadores lesionados” y algún jugador que les dé “un salto de calidad, esto será otra historia”.

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Admitió que cayeron derrotados contra “un gran equipo” y dijo que no competieron “como otros días”.

“No hemos hecho un partido bravo con la energía de partidos anteriores”, remarcó el entrenador baskonista, que reconoció que el Real Madrid “en este momento está por encima” y espera que con el tiempo se pueda cambiar.

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Sobre el regreso al Buesa Arena, apuntó que cuando pisa este campo se siento siempre bien. “He sentido el cariño de la gente y no puedo quejarme de eso, pero cuando pierdes y no estás como crees que puedes estar, no estás satisfecho”, expresó Perasovic, “feliz de estar con esta gente”.

Lamentó que desde el primer día tuvieron mala suerte con las lesiones y aplaudió el compromiso de los jugadores. “Quieren defender pero no estamos entrenando para mejorar en eso”, manifestó el balcánico, que no permitió errores de concentración.

“El equipo quiere, estoy metiendo sistemas sin entrenar y necesitamos estar juntos y trabajar para que todo esto sea más fluido”, comentó. EFE

Incidió en que el equipo sigue en el mercado. “Queremos algo bueno, bonito y barato”, deseó. EFE

jd/asc

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