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Pedro Martínez: No podemos pensar que vamos a ganar todos los partidos

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Vitoria, 27 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, avisó tras ganar a Kosner Baskonia que no pueden pensar que van a ganar todos los partidos porque ahora estén en una dinámica ganadora.

El técnico adelantó en sala de prensa que van a perder partidos, pero espera que sea “lo más extraordinario posible”.

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Valoró que fue “un buen partido” y destacó que jugaron bien en ataque, “compartiendo bien el balón y leyendo la defensa”.

Reconoció que tuvieron más problemas en defensa por la dificultad que supone frenar a los azulgranas. “Tienen buen uno contra uno y un rápido primer paso”, añadió.

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Sin embargo, el entrenador del equipo blanco matizó su victoria por las condiciones del rival. “Han luchado hasta el final, su situación no es de buena con tres jugadores muy importantes lesionados”, consideró y explicó que les ha favorecido.

“Con otro Baskonia las dificultades serán mucho mayores”, agregó el entrenador, que puso en valor la mentalidad de su equipo.

“Es muy importante mantenernos en una línea y estar todos en la misma página. No nos creemos superiores a nadie y creemos que tenemos mucho margen de mejora”, señaló Pedro Madrid, que sabe que a algunos jugadores les está costando entrar en dinámica.

“Es muy importante crecer cuando lleguen los momentos competitivos, pero todos los momentos son muy importantes”, deslizó. EFE

jd/asc

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