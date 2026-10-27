Nuevo récord en el precio del gasóleo B: 1,574 €/litro, un 63 % más que antes de la guerra

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Madrid, 27 oct (EFE).- El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se situaba en España este lunes, 26 de octubre, a 1,574 euros por litro, un precio récord que es un 63,10 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Su precio ponderado el lunes anterior, el 19 de octubre, era de 1,54 €/l, por lo que ha sufrido una subida semanal del 1,61 %.

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Así se desprende del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido este martes con los precios del gasóleo B, en el que la referencia inicial para el de uso agrícola es el valor registrado el 23 de febrero de 2026 (0,965 €/l).

El último precio registrado por el MAPA (26 de octubre, 1,549 €/l, incluidos impuestos) oscila entre 1,687 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,546 €/l que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

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Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Ávila (1,456 €/l) y el más alto, en las gasolineras convencionales de Baleares (1,879 €/l).

El gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 26 de octubre a 1,310 €/l, lo que supone un repunte semanal del 3,06 % y un valor un 87,94 % más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 €/l).

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El precio medio de este lunes oscilaba entre los 1,235 €/l que se pagaba en los postes marítimos de Castellón y los 1,686 €/l de los de la provincia de Valencia. EFE