Montero y Rufián afirman que no hubo unidad con Frente Amplio por su "cercanía" al PSOE

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Madrid, 27 oct (EFE).- La candidata de Podemos para las elecciones generales, Irene Montero, y el de ERC, Gabriel Rufián, han asegurado que intentaron una candidatura de unidad con Frente Amplio pero que no fue posible por la "cercanía" de esta coalición al PSOE y por el pacto suscrito entre ambas partes para el Senado.

Montero y Rufián, que han formado un tándem electoral tras el acuerdo de colaboración entre Podemos y ERC, han afirmado este martes en el programa de TVE 'La Revuelta' que hubo intentos para formar una candidatura de unidad con los partidos de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio.

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"Se intentó, pero esto no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino de que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena (a PP y Vox) que no quiere votar al PSOE", ha dicho Rufián.

En la misma línea, Montero ha reconocido que lo intentaron "todos", pero ha recordado que en Podemos llevaban mucho tiempo siendo muy críticos "con la forma de gobernar de Sumar y con su cercanía con el PSOE".

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"Lo hemos intentado. Y al final ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo, que es fundamentalmente el pacto con el PSOE", ha señalado en alusión al acuerdo histórico entre los socialistas y Frente Amplio para ir juntos en el Senado.

No obstante, Rufián ha dicho que quiere que el PSOE vuelva a gobernar "controlado y sometido por formaciones como Podemos, ERC, Bildu, BNG, Compromís o Frente Amplio", pero ha puntualizado que él no trabaja para el PSOE.

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Y, tras lamentar no haber sido "capaces" de articular una candidatura de unidad "mucho más simple" a la izquierda de los socialistas, ha hecho un llamamiento a los votantes.

"Que voten a quien quieran, pero que voten izquierda y voten progresismo, porque lo que viene es salvaje", ha advertido.

Por otro lado, Rufián ha dejado claro que sigue siendo independentista pero que quiere que "a todo el mundo le vaya bien" en España, lo que cree que no es "incompatible", y Montero ha defendido el derecho de Cataluña a decidir su futuro.

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Durante la entrevista ambos han mostrado su sintonía personal y tan solo han discrepado con un asunto, ya que Rufián ha dicho que la llegada de miles de migrantes a determinados barrios es un "reto", pero Montero no compartía esa visión.

El candidato de ERC ha revelado que Montero lo llamó en la anterior legislatura, cuando era ministra de Igualdad, para pedirle el voto a favor de la reforma laboral.

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Y ha alabado la figura de la actual candidata de Podemos, al recordar que cuando era ministra estaba "siempre sola" en el Congreso y luego, al llegar a casa, tenía en las inmediaciones a "tarados y nazis llamándole de todo".

"Y aguantó, aguantó, aguantó. Así que me siento muy orgulloso de estar aquí a su lado", ha declarado. EFE