Los jueces procesaron a 30 personas por corrupción pública en el segundo trimestre

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Madrid, 27 oct (EFE).- Los jueces procesaron a 30 personas, todas físicas, en 6 procedimientos por corrupción pública, tanto administrativa como política, durante el segundo trimestre de este año, mientras que no abrieron juicio oral o procesamiento a ninguna persona jurídica.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2026.

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En ese periodo, los tribunales dictaron 19 sentencias por casos de corrupción pública, la que, según ha informado el CGPJ en un comunicado, preocupa más a la ciudadanía.

Estos procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y afectan a dinero público, por lo que abarcan tanto la corrupción administrativa como la política.

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De las 30 personas procesadas por esos delitos en el segundo trimestre, 21 corresponden a los tribunales de Andalucía, 4 a los de Extremadura, 3 a los de Madrid y 2 a los de Murcia.

En cuanto a las 19 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción, 16 fueron condenatorias y 3 absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 84,2 % de los casos.

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Del total de condenas, 18 fueron emitidas por órganos jurisdiccionales de las comunidades autónomas (5 de Andalucía, 3 de Castilla y León y Extremadura, 2 de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia y 1 de Murcia), mientras que otra correspondió a órganos centrales. EFE